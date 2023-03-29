Reyting sonuçları 28 Mart Salı günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş reyting yarışında rakiplerini zorladı. Üçüncü bölümüyle ekrana gelen Aile, diğer dizileri reyting sıralamasında geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte güncel 28 Mart reyting sıralaması: