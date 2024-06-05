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        Haberler Spor Diğer Atletizm Rhonex Kipruto'ya 6 yıl men cezası - Diğer Haberleri

        Rhonex Kipruto'ya 6 yıl men cezası

        Erkekler 10 kilometre yol koşusu dünya rekorunun sahibi Kenyalı atlet Rhonex Kipruto, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:39 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:39
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        Dünya rekortmenine 6 yıl men cezası!
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        10 kilometrede dünya rekoru kıran Kenyalı atlet Rhonex Kipruto, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı.

        Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen Kipruto, 11 Mayıs 2023'ten itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

        Ayrıca 24 yaşındaki sporcunun 2 Eylül 2018'den 11 Mayıs 2023'e kadar aldığı dereceler silindi. Kipruto böylece dünya rekoru kırdığı 2020 Valencia 10K Yarışı ve 10 bin metrede bronz madalya kazandığı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi.

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