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        Haberler Spor Futbol İngiltere Richarlison'dan Tottenham'a kötü haber - Futbol Haberleri

        Richarlison'dan Tottenham'a kötü haber

        İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Richarlison, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:22
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        Richarlison'dan Tottenham'a kötü haber
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        İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

        Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, yarın karşılaşacakları Crystal Palace maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Richarlison üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Son maçta dizinden sakatlandı." dedi.

        Premier Lig'de 47 puanla 5. sırada bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki golcü oyuncusu, ligde bu sezon 22 maçta forma giyerken 10 gol atma başarısı gösterdi.

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