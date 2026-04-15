Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Rick van Drongelen: Hedefimiz Beşiktaş maçını kazanmak!

        Rick van Drongelen: Hedefimiz Beşiktaş maçını kazanmak!

        Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 14:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hedefimiz Beşiktaş maçını kazanmak!"

        Samsunspor’da savunma oyuncusu Rick van Drongelen, katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, kendi sahalarında oynayacak olmanın avantajını kullanıp karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

        "BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ HEDEFİMİZ KAZANMAK"

        Son haftalara moralli girmek için Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirten van Drongelen, "Önümüzde önemli bir süreç var. Son 5 maçımız kaldı ve bu karşılaşmalardan en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu sürece Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışarak bu maça hazırlanıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacak olmamız bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile birlikte gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın sistemine adapte oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş maçında da hedefimiz galibiyet" dedi.

        Rick van Drongelen, kırmızı-beyazlı formayı bu sezon 41 maçta giyerken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
