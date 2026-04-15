Rick van Drongelen: Hedefimiz Beşiktaş maçını kazanmak!

Samsunspor’da savunma oyuncusu Rick van Drongelen, katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, kendi sahalarında oynayacak olmanın avantajını kullanıp karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Son haftalara moralli girmek için Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirten van Drongelen, "Önümüzde önemli bir süreç var. Son 5 maçımız kaldı ve bu karşılaşmalardan en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu sürece Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışarak bu maça hazırlanıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacak olmamız bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile birlikte gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın sistemine adapte oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş maçında da hedefimiz galibiyet" dedi.

Rick van Drongelen, kırmızı-beyazlı formayı bu sezon 41 maçta giyerken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.