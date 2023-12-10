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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için flaş sözler: Derbi tarihinde bunu göremeyiz! - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için flaş sözler: Derbi tarihinde bunu göremeyiz!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek haftayı lider kapattı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:24
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        1

        Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        2

        ''Heralde lig tarihinde 2 puanlı sistemde dahil olmak üzere +29 averajla 15. hafta bitirilmemiştir. Ben mümkün görmüyorum. Çok büyük olay."

        3

        "Fenerbahçe'nin muhtemel puan kaybedeceği maçlar vardır. Adana'da iyi top oynamıştı. Kazandığı bir çok deplasmandan iyi oynamıştı. Hayırlı mağlubiyet deriz ya. Hayırlı mağlubiyet Trabzonspor oldu. Bir kendine geldi. 'Çantada keklik değil, kendimize gelelim' dedi oyuncular. Deplasmanda da 6 yiyince gerçekten zordur. O takım oralardan döndü ve bu duruma geldi."

        4

        "İsmail hoca takımı o kadar iyi hazırlamış ki bunu çok net gördük. Bu takımın kalitesine konsantrasyonu da eklediğiniz zaman böyle bir sonuç çıkıyor."

        5

        "Benim görüşüme göre daha fazla galibiyet isteyen, daha sakin, daha klas olan, 90 dakika üstünlüğü bulunduran Fenerbahçe oldu. Hak eden de Fenerbahçe oldu."

        6

        "Birinci dakikadan itibaren Fenerbahçe sanki Kadıköy'de oynarcasına müthiş agresif, sakin ve isabetli başladı. Rakibe hemen hemen Gedson dışında maç boyu pozisyon vermedi. Penaltı da kendi hatasıyla geldi. Livakovic geldiği günden beri belki de yere yatmadığı maç bu maçtır. Penaltı dışında yere yattığını hatırlamıyorum."

        7

        "Beşiktaş çok büyük camia. Türkiye'de ilk kurulan kulüp. Bu oyuncular sezona kötü başladığı ama kongre heyecanıyla taraftarda coşkulu şekilde stada geldi. Bu taraftar önünde oynamak kolay değil ama kolaylaştıran Fenerbahçeli oyuncular oldu. O sakinlikle Fenerbahçe golü de buldu golü de yedi."

        8

        "Maç öyle bir hal aldı ki uzatma dakikasını gören Beşiktaşlı oyuncular bile 'bu 11 dakika nerden çıktı' demiştir. Çünkü bu maçın dönme şansını hiçbir Beşiktaşlı görmüyordu."

        9

        "Maçta 107 dakika boyunca bir tek 70 ila 71. dakika arasında Beşiktaş, Fenerbahçe yarı alanında karambol falan yapıp zorlayabildi. Onun dışında 107 dakika boyunca muhteşem bir Fenerbahçe takımı izledik."

        10

        "Beşiktaş 6 yerliyle oyuna çıktı. Bir kere haksız rekabet var orada. Çünkü yerli kalitesi yüksek değil."

        11

        "Bana bu Beşiktaş'tan Fenerbahçe'de oynayabilecek iki tane oyuncu söyleyin."

        12

        "Fenerbahçe rakip ceza sahasına o kadar çok girdi ki... Fenerbahçe oraya geldiği zaman her şeyi yapabilir. Ben bir gün abarttım, 10 olursa kimse şaşırmasın diye. Oyuncular devamlı arıyor. İsim farketmeksizin sürekli gol arıyorlar."

        13

        "Livakovic'e bu maçta puan vermiyorum, kalede göremedik. Osayi ve Ferdi rakip ceza alanında cirit attı."

        14

        "Crespo'ya bayıldım. Çok beğendim. Atakları hem kesen hem de takımı öne iten bir Crespo vardı."

        15

        "Deplasmanda oynuyorsun. Şutlar 21'e 9. Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarının tarihinde bile bunu göremeyiz. Deplasmanda ceza sahasına girme sayın 42'ye 9. Bu müthiş.''

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