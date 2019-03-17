Rıdvan Dilmen'in NTV'deki yorumları şöyle:
"Galatasaray mı 3-2'ye çevirdi yoksa Bursaspor mu? Bursaspor 3-2'den sonra bir değişiklik yaptı üçüncü forveti oyuna aldı. Yusuf'u çıkardı ve kanatsız kaldılar. Üç forvetle oynamanın anlamı kalmadı bundan sonra."
"8 puanlık farkla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan biri son 9 haftaya lider girse şampiyon dersiniz. Ama Başakşehir olduğu için bu zor. Büyük kulüplerin bir kultürü vardır sahaya yansıyan. Galatasaray mı 2-0 yenik duruma düştü yoksa Bursaspor mu 2-0 yenik duruma düştü."
"Galatasaray'ın iyi oynamadığı maçta bu galibiyet çok anlamlı. Futbol olarak tatmin olmadım. Ama sonuç olarak önemli bir 3 puan aldı. Bence Erzurumspor maçından daha kötü oynadılar."
"Türk hakemliği Avrupa'nın en kötü hakemliği. Bu hakemler dışarıda neler oluyordan etkileniyorlar. Kural ve kuralsızlık ile alakası yok."
"Türk hakemliği ve Türk hakemliğini yöneten arkadaşlar bir tane hakem Serkan Tokat 4 maçta görevliyse, bunda bir tuhaflık var. En az 20 tane VAR hakemi var."
"Bu yüzden hakemlerimiz affetsinler iyi niyetli değiller. Ligi birbirine sokuyorlar. Başakşehir'in son dakikalarda kazandığı penaltıyı Kayserispor'a olsaydı lehine vermezdiler."
"Kayseri lehine bir gol verdi. Hakem mi verdi? Hayır. Hakem pozisyona faul verdi. 4. hakem Serkan Çınar 'Gel bak' dedi baktı baktı, 'Faul değil' dedi, golü verdi."
"Son dakikada orta el diz falan hakem oynayın dedi ve top dışarı çıkmadı 1.5 dakika sonra gel dediler ve baktı penaltı verdiler. Siz neden hakemlik yapıyorsunuz!"
"Belhanda'ya faul yapıldı. Suat hoca görmedi. Kim gördü? Cüneyt Çakır gördü. Sonuçta niyet önemli."
"Niyet nerede kötü biliyor musunuz? Suat Arslanboğa atamadı, Fatih hoca Emre'yi çıkardı. Galatasaray'ın galibiyetiyle alakası yok bunun. Ben hakemlerden bahsediyorum."
"Bence Kayserispor o pozisyonu kazansaydı VAR'a falan gidilmeyecekti ve penaltı falan verilmeyecekti."
"Mbaye Diagne penaltıları çok temiz kullanıyor. Ama performansı hala kötü. Hocanın Mitroglou'nu da hazır tutması gerekiyor."
"Fırat Aydınus, Türkiye'nin en yetenekli hakemi. MHK sıkışınca direkt görevi ona veriyordu."
"Kulüplerin canı yanınca hemen bir algı 30 gün. 'Ödül gibi bir ceza' manşetleri, doğru bir manşet."
"VAR, var da ne oldu? İnsan yönetiyor bunu da. İşinize geldi mi kırmızı-lacivert. İşinize geldi mi, çizgi yok! Karambole getirecekler. E çizebiliyorsun!.."
"Bu hakemlerle bu yönetim tarzıyla emin olun çok zor. Mustafa Çulcu, TV'de söylediği hiçbir şeyi uygulamıyor. Nasıl olacak?"
"Arda'nın taraftara karşılık vermemesi lazım. Ama sadece çıkarken protesto edilmedi. Maçın hemen başında bile protesto ediliyordu Arda. Arda'nın da performansını beğenmiyorum."
"Burak Yılmaz'ı Lucescu alsa protesto edilir miydi? Ama Şenol Güneş alınca hiçbir şey olmadı. Çünkü hoca hak edene formayı vereceğini gösterdi herkese. Arda da daha iyi oynamak zorunda."
"Arda performansını artırsın ve Fransa maçında kadroya girmeye çalışsın. Taraftarın protestosu her zaman olur."
"Şenol hoca Karius'u medya karşısında şikayet etti. Ama Karius yüzde yüz haklı. İyi de maç çıkardı. Gidip oyuncu ile konuşabilirdi bunu. Şenol hoca gibi tecrübeli bir teknik direktörün bunu yapmaması lazım."
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