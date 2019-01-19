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Trabzonspor'un bugün 29 puanı var diyorsun kazanırsa 32 puan olacak ve ciddi şekilde şampiyon adayı. Ama bugün transfer yapamıyorlar. Bir de Onazi sakat. Kucka da gitti. Bir tane merkez orta saha oyuncusu alamadılar. Yarın da güzel bir maç bekliyor bizi. Ünal Karaman'ın elindeki orta saha da boş. Tavşandan çıkaracak birilerini artık. Ama ben Başakşehir kaybetmez diye düşünüyorum.