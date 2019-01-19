Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programından Galatasaray - Ankaragücü maçını yorumladı:
"Galatasaray'da transfer krizi konuşuluyor. Diğer tarafta Ankaragücü'nde ise ekonomik kriz var. Bayram hoca bir maç geldi gitti. O oradayken Mustafa Kaplan'ı aldılar. El Kabir ayrılmak üzere sanırım. Ekonomik problemler var.
Gomis gitti, Serdar gitti, Eren gitti, o gitti, bu gitti derken bugün bakıyoruz yine sahaya çıkan kadro güçlü bir kadro. Nasıl bir geniş kadro kurulduysa...
O kadar geniş ve güçlü bir kadrosu var ki Galatasaray'ın... İlk 11'i koyduğunuz zaman aslında güçlü bir 11 var. Ama kulübeniz iyi olacak. Santrfor arayışları devam ediyor. Alan konuşuluyor.
Galatasaray kazanması için ne yapması lazım? Rakibe önde baskı yapması lazım, hataya zorlaması lazım, olgun atak yapıp rakibi sahasına hapsedip pozisyon bulması lazım. Herkes iyi oynadı bugün.
Benim bildiğim maçlar 0-0 başlar. Bu maç 1-0 değil 2-0 başladı adeta. Onyekuru ile Belhanda karşısında böyle defans bulamaz bir daha. İz bırakılacak bir skor oldu. Hala konuşulan 8-0'lık Ankaragücü maçı var ya, aynısı olurdu bugün.
Sahanın en iyi oyuncusu Belhanda, acayip pozisyonlar kaçırdı. Belhanda'nın 4 tane pozisyonu var. Atak isteği, maçı bırakmama isteği çok iyiydi. Ben kolay kolay pes etmeyeceğim diyor Galatasaray. En az 2 oyuncu alternatif olarak alması gerekiyor. Buna göre bir transfer politikası izleyecekler.
Benim hayalimdeki büyük takımlarda Belhanda, 10 numaranın yedeği olur. 10 numara Talisca, Hagi, Alex'dir. 8 numara da değil aslında.
Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle. Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar ama okuyordu Daum. Allah'tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı'nı duyduk.
Beşiktaş maçın 3-0 olmasını ister mi? İster haklı olarak. Dün doğal bir şekilde 3-0'a doğru gidiyor maç. Puan puana biterse genel averaja kalırsa ne olacak? O yüzden hakemler uzatma dakikalarını oynatacak. Kaç dakika uzatman gerekiyorsa o dakikaları oynatacaksın. Bu maçların rövanşları var çünkü.
Oyuncu transferi yapılmalı Galatasaray'da. Marcao, Maicon, Mariano, Fernando bunlar Güney Amerikalı. Kendi aralarında iyi bir iletişim kuruyorlar. Bunlar önemli futbolda. Avrupalı bir tek Linnes var sanırım. Bir de Asyalı Nagatomo var. Galatasaray bugün hiç zorlanmadı.
Marcao ile ilgili sol stoper büyük avantajdır. Marcao solak bir stoper. Oyuna sokmak için oyuncunun solak olması lazım. Sol stoperin solak olması lazım. Galatasaray'da solaklık problemi vardı. En az 2-3 tane olması lazım takımda. Hoca Maicon'u zaten çok tutmuyordu. Hocanın kafasındaki ikili Serdar Aziz ve Ozan'dı.
Ozan milli maç oynamamasına ve sözleşmesinde 7.5 milyon Euro satın alma bedeli olmasına rağmen 11 milyon Euro'ya transfer oldu. Ekstra 4 milyon Euro daha fazla para kazandırdı Galatasaray'a. Ama ben olsam bir yıl daha kalırdım Galatasaray'da.
Ama kazanacağı 10 kat daha fazladır şu an. Galatasaray'dan aylık ne olduğunu bilmiyorum ama o kadar kazanır. Teknik direktör gitmesini istememiştir. Hocanın Ozan'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynatması oyuncunun de önünü açtı.
Hemen oynayacak diye garanti veremem. Daha çok gelişmesi lazım Ozan'ın. Stuttgart'ta düşme potasında kendi liginde. İnşallah yanılırız ama. Çokça iyi yerlere gelir umarım.
Avrupa'da artık 11 milyonlar falan düşük rakamlar. Artık savunma oyuncularının da önemi artınca hücum futbolcuları kadar bonservis fiyatları olmaya başladı. Ancak Türkiye'de kime 11 verseler hepsi düşünmeden satardı. Babel gibi bir değer bile 2 milyona satıldı.
Fenerbahçe, Aatif'i verdi. Zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Bonservisiyle falan gitmedi. Sözleşmesi zaten sezonu bittiği için doğal olarak serbest kalıyor.
Ankaragücü, İsmail Kartal ile lige çıktı. Fena da gitmediler. Sonra Bayram hoca geldi bir maç oynadı ve ayrılmak zorunda kaldı. Kulüplerin hocaları artık koruması lazım. Bayram hoca daha bu sene teknik direktörlük yapamayacak ama Ankaragücü yine teknik direktör alabilecek. Bunun değişmesi lazım.
Onyekuru gol vuruşunu geliştiren bir oyuncu. Onyekuru net vurmaya başladı artık. Onyekuru gelişime açık ve çabuk bir oyuncu. Geniş alan oyuncusu ama olgunluk döneminde değil daha. Futbolda şans yoktur. Çalışırsan eğer ödül vardır. Demek ki Onyekuru çalışıyor.
Onyekuru sağ tarafta rahat edemez. Oradan sadece orta açabilir. Rodrigues de sağ tarafta rahat olmazdı. Rodrigues, ilk başlarda kötü vuruyordu. Sonradan düzeltti kendini. Onyekuru da geliştiriyor vuruşunu. Ancak kendini yükseltmesin. Karşısında İlhan Parlak vardı. Bir daha da öyle bulamaz.
Galatasaray forvet almak zorunda. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam 4 oyuncu alırım. Çünkü çok maçı var önünde. Kulübesinde genç oyuncular ama taşıyacak durumda değiller. Bir de Başakşehir'in kadrosuna bak. Costa'yı sattılar hemen Serdar'ı aldılar.
Konyaspor kazandı ve gümbür gümbür geliyor. Malatya ilk yarıyı en azından puan olarak ikinci bitirdi. İki tane stoper ve santrforunu sattı ve artık çift haneli rakamlar değil. Mecburiyetler. Buldu mu satıyorlar.
Trabzonspor'un bugün 29 puanı var diyorsun kazanırsa 32 puan olacak ve ciddi şekilde şampiyon adayı. Ama bugün transfer yapamıyorlar. Bir de Onazi sakat. Kucka da gitti. Bir tane merkez orta saha oyuncusu alamadılar. Yarın da güzel bir maç bekliyor bizi. Ünal Karaman'ın elindeki orta saha da boş. Tavşandan çıkaracak birilerini artık. Ama ben Başakşehir kaybetmez diye düşünüyorum.
Galatasaray, 4-5 gün içinde Alan veya Gomis standardında bir forvet getirdi diyelim. Bu kadro kötü mü? Kötü diyebilir misiniz bu kadroya? Şu takımda Gomis olsa şampiyonluğun adayı denir. Galatasaray'ın sadece 16 maçı değil, bir sürü maçı kaldı. Belhanda cezalı duruma düştü şimdi. Kadronun geniş olması lazım.
Belhanda veya Feghouli satılırsa Fatih Terim artık yeter der. Taraftar da artık bir dakika der. Serdar Aziz gitti. Ozan, Garry satıldı. Sen bir de Belhanda veya Rodrigues'i gönderirsen sorarlar sana.
Serdar ile Tolgay'ı Fenerbahçe değil de Bursaspor istese hemen vermişti. Yeter ki oyuncuların parasından kurtulayım. Büyük takımlara taraftar korkusundan veremiyorlar. Ama ben Serdar'ı hoca yollamaz diye düşünüyordum.
Fenerbahçe ilk üç maçta en az 7 puan alacaktır bence. Ümraniye karşısında kötüydü ama o maç ölçü olmayacaktır, değişik bir kadro ve oyun yapısı göreceğiz diye düşünüyorum.
Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici'yi oynatacağını düşünüyorum. Hatta Valbuena'yı oynatmayacağını düşünüyorum. Açıkçası solda Ayew, santrfor ise Frey veya Soldado ile çıkacağını düşünüyorum. Sağ tarafta Dirar, savunmanın solunda Hasan Ali. Ama Valbuena'yı oynatmayacağını düşünüyorum.
Bursaspor'u izleme şansım olmadı. Müthiş bir taraftar olacak maçta. 3 ihtimalli maç olacak. Fenerbahçe ikinci yarı çıkışa geçecektir. Ama en büyük çıkışı Konyaspor yapacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin sezonu 5-7 arasında bitireceğini düşünüyorum. Konyaspor'un da ilk 5'te bitireceğini tahmin ediyorum."
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