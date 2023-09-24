Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı futbolcu için flaş sözler: Sanki 6 aydır top oynamamış gibi!

"Maçın başında acaba bugün 4-3-3 oynar mı diye düşündüm ama Okan hoca oyunundan taviz vermedi. Ve gerçektende 25-30 dakika çok baskılı oynadı Galatasaray. Önde pres yaptı, 3-4 net gol pozisyonu yakaladı."

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"Davinson Sanchez ve Ndombele geldiğinde Okan hocayı aradım. Dedi ki; 'Benim birinci stoperim olmaya aday. Benim çok ihtiyacım vardı. Tabi ki Nelsson, Abdülkerim ile de devam ederim ama Sanchez de çok iyi. Ndombele'nin de daha 1 ayı var.' Sanchez'in de ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün gördük.''