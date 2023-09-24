Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı futbolcu için flaş sözler: Sanki 6 aydır top oynamamış gibi!
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu hakkında flaş ifadeler kullandı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
"Çok zor bir periyotta Galatasaray. Bu periyotta dört kişi çok etkileniyor. Okan Buruk için kolay değil bu süreç. Kimi dinlendirecek, 3-0'dan 3-2'ye geliyor, 2-0'dan 2-2'yi yakalıyor. Bugün yine skoru cebime koydum derken rakip ortak oluyor. Yorucu bir dönem. Hoca bugün taktiksel anlamda ne yapması gerekiyorsa yaptı."
"8+3'ten en çok etkilenen takım Galatasaray. Sonra Beşiktaş, en az da Fenerbahçe. Kazımcan sakatlanınca eli kolu bağlandı hocanın.''
"Maçın başında acaba bugün 4-3-3 oynar mı diye düşündüm ama Okan hoca oyunundan taviz vermedi. Ve gerçektende 25-30 dakika çok baskılı oynadı Galatasaray. Önde pres yaptı, 3-4 net gol pozisyonu yakaladı."
"Zaha şu anda arkadaşlarının yarısı kadar geride. İnşallah sakatlığı yoktur. Fizik olarak şu an zayıf. Sanki 6 aydır top oynamamış gibi.''
"Davinson Sanchez ve Ndombele geldiğinde Okan hocayı aradım. Dedi ki; 'Benim birinci stoperim olmaya aday. Benim çok ihtiyacım vardı. Tabi ki Nelsson, Abdülkerim ile de devam ederim ama Sanchez de çok iyi. Ndombele'nin de daha 1 ayı var.' Sanchez'in de ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün gördük.''
"Kazımcan'ın sakatlığı bütün dengeleri bozdu şimdi. Hem de ilk yarının sonuna kadar. Çünkü elinde bir tek Angelino kaldı. Yerli konusunda alternatif yaratamayacak."
"Tete moralli, Ziyech tabelayı değiştirebilecek bir oyuncu. Bugün bir kez daha gördük ki form tutarsa bu oyuncular iyi transfer."
"Torreira hakkaten müthiş bir tek orta saha oyuncusu. Yerde, havada, kalkıyor sert oynuyor, o efor başka bir efordur.''