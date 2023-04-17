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Rıdvan Dilmen'den play-off ve yabancı kuralı açıklamaları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri keserken play-off tartışması da gündemden düşmüyor. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen play-off ve yabancı kuralıyla ilgili açıklamalar yaptı

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  • Rıdvan Dilmen'den play-off ve yabancı kuralı açıklamaları

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında, play-off sistemi ve yabancı kuralı tartışmaları hakkında yorumlarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
  • Rıdvan Dilmen'den play-off ve yabancı kuralı açıklamaları

    "Yabancı kuralında okuduğum kadarıyla da sadece Fenerbahçe sınırın devam etmesini istiyor. Fenerbahçe'nin menfaati 7+4 olarak devam etmesi yönünde çünkü yerli oyuncuları çok iyi"
  • Rıdvan Dilmen'den play-off ve yabancı kuralı açıklamaları

    "Ancak ne karar verilirse verilsin bir an önce verilmesi gerekiyor"
  • Rıdvan Dilmen'den play-off ve yabancı kuralı açıklamaları

    "Gelecek sezon olağanüstü bir süreçten dolayı 20 takımla oynanacağı için belki bir yıllığına play-off oynanabilir"
  • Rıdvan Dilmen'den play-off ve yabancı kuralı açıklamaları

    "Belki de yaşanan o sezonun tadı damağımızda kaldı çünkü Fenerbahçe-Galatasaray finali olmuştu.

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  • BEKİR 22 dakika önce olur canım. başka bi isteğin varmı
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