Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, haftayı yine 17. sırada tamamladı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'deki programda Fenerbahçe - Erzurumspor maçını yorumladı. Dilmen'in yorumları şöyle:
"İlk yarıdaki tablodan sonra 5 ile 8. sırayı diyorduk ve ben hala aynı fikirdeyim. Duygusalda bakmıyorum olaya. İlk yarıda müthiş oynayan bir Fenerbahçe ve atılan 2 gol. Devre arası 2 oyuncu değişikliği yapan Erzurumspor"
"Maça binlerce seyirci gitti, Ersun Yanal başladı göreve. Geç alınmış bir karardı. Açıkçası hakikaten de psikologlara sorsunlar yüzde 70'i Fenerlidir danışanların. Antidepresan kullananların çoğu Fenerbahçelidir"
"Futbolda mental yorgunluğu ve psikolojinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Türkiye standartlarında Fenerbahçe koşuyor ama oyuncuların kafasını kaldırması lazım. Teknik direktör değişti, neşeli antrenmanlar yapıldı. Oyuncuların kafayı kaldırması lazım artık. Taraftar maça geldi, takım ilk yarıda golleride buldu"
"İlk yarı 5-0 gibi. Taraftar tam yola çıkacak trafiğe kalmayım diye tak golü yiyor. Tabii ki hayat devam edecek, tabii ki transfer politikası ona göre yapılacak"
"Önümüzdeki hafta Giresunspor ve Antalyaspor maçına kadar düşünüp süreci iyi değerlendirmesi lazım hocanın. Genel anlamda skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesinden çok puan durumunun oyuncular üzerinde korkunç bir problem yarattığını görebiliyoruz. En çok koşan takım İstanbul takımlarında Fenerbahçe"
"Dar alanda oynandı maç bugün. Ayew düzeldiyse Ayew oynar, Slimani varsa Slimani oynar. Mehmet Topal'ı ön libero gibi ama içlerinde oynatı. 4-3-3 ile başladı maça. Skor 2-1 olunca takım yavaş yavaş geri gelmeye başladı"
"Erzurumspor'u da tebrik etmek lazım. 8-7 maçta sadece bir kez mağlup oldular sanırım. Skorda 2-1 olunca Fenerbahçe'de yaslanınca 'acaba' dediler"
"Elif Elmas boş boş koşuyor mesela. Ama daha dolu dolu koşacağı günlerde gelecektir. Bugün 2-3 kez ceza sahası içinde önemli pozisyonlar yakaladı. Kafasında gol atabileceğine dair güven yok oyuncunun. Vurmuş olmak için vuruyor. Kendisinin izlemesi lazım, sakin bir vuruş yapması lazım. Acelen ne?"
"Hoca coşkusuyla gelmiş ama Valbuena'yı da çıkarmayacaksın. Ayew ile Valbuena oyunun sonunda minumum faul alırlar. Hoca bunu hesaplayamadı. Bir de Mehmet Ekici var. Hepsini çıkardı hoca"
"Ayew'i santrfora at oynar, Ekici'yi sağ tarafa at oynar. Burada teknik direktörlük hatası yaptı. Tutucuların hespini çıkardı. Benzia yetenekli oyuncu ama kullanabilirsen doğrudur. Benzia yetenekli bir oyuncu ama hep yüzyılın pasını yapmak istiyor. Futbol basit bir oyundur zorlaştıran bizleriz. Ayew, Valbuena ve Mehmet olmayınca rakip alanda hiç kalamadın. Üstüne sistem değişti"
"Benzia da çok topla oynadığı için top kayıpları başladı. Dolayısıyla 3 tane oyuncuların özel durumu yoksa oyundan çıkarmak hataydı. Dilerim ki iyi olsun. Ersun hoca takımı belli bir harekete getirecektir. Getirdi de"
"Skor 2-1 iken santrfor çıkaran antrenörleri hiç sevmiyorum ben. Yanında santrfor yok santrfor çıkarıyor. Her değişiklikten önce bir yutkunacaksınız. Maç 2-1, 2-2'ye gelirse veya 3-1'e nasıl gidebilirime bakacaksın artık."
"İleriden oyuncuyu tutarak daha fazla hücum yaparak kazanabilirsiniz. Genel anlamda korkunç bir mental bir problem var takımda. Çözülmek için sadece bir gol yetiyor Fenerbahçe'ye. Ekonomik durumları bilmiyorum ama transfer mutlaka şart"
"Fenerbahçe'nin düşmemesi konuşuluyor. Tamam, evet ciddi bir olay bu. Bu tuzağa düşmesin Fenerbahçeliler. 25 milyon taraftarı düşmesin bu tuzağa. Rakip taraftarlar düşürüyor bu tuzağa. Eğer sözleşmede gazetelerde yazdığı gibi 'İlk 9'a girersek seninle devam ederiz' diye madde varsa öyle bir şey olamaz. Burası Fenerbahçe! Öyle bir lüksü yok kimsenin..."
ERSUN YANAL'A TEFERRUAT GÖNDERMESİ!
"Teferruat çok anlamlı kelimedir her yerde kullanılmaz. 1.5 yıl sözleşme var. Sözleşmeyi başarıya göre yaparsın. Kulüp yönetimi düştü bu tuzağa. Fenerbahçeliler düşmesin. Tabii ki iş ciddi ve puanlar aslanın ağzında"
"Fenerbahçe'ye yakışan 3-4 tane oyuncu şart. UEFA kriteri beni ilgilendirmez. Fenerbahçe kurulduğundan beri bu takım bu duruma hiç düşmemişti. Ali beyin dışında başka biri olsa bu durumda artık kalamazdı. Her şey para değil ama doğru planlama yapacaksınız. Bugün kulübeden oyuna girenler maça sıfır katkı verdi. Reyes bana ne katar, Barış ne yapabilir... Ama Ali bey ekonomik anlamda çok katkı vermiştir"
ALİ KOÇ'UN ÖNCEDEN YAPTIĞI "ERSUN YANAL GÜNDEMİMİZDE YOK, YARIN DA OLMAYACAK" AÇIKLAMASI...
"Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılması hataydı, Ersun Yanal'ın gelişi de hata, yanlış demiyorum, hata. Ali Koç'un konuşması hata. Büyük lokma ye büyük lokma konuşma var ya..."
"İnsan hata yapar. O konuşma hatadır. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'den gitmesi o zaman hataydı. Fenerbahçe'ye gelişi de hata. Ali Koç'un Ersun konuşması hataydı. Yanlış demiyorum tıpkı Aziz Yıldırım'ın Ersun Yanal'ı yollaması gibi"
"Teferruat yapmasaydın sezon sonuna kadar bakardık. Fenerbahçe burası. Real Madrid'e mi gideceksin? Bu taraftar seni bağrına basmış."
"Malatya maçında 6 farklı oyuncu görmek lazım sahada. Gözü kapalı oyunclar soru işareti olmayacak. Emre Belözoğlu çok değerli bir oyuncu ama gelmesin Fenerbahçe'ye. Futbolu bıraktığında gelebilir. Volkan da hatalıdır ama bundan kötüsü olmaz"
"Sen Harun'u rekabet ortamına sokmak için Volkan'da çok kötü bir hata yapmadıysa Ali bey de sana kapı aralamış, dönüşler olur. Volkan gelecek, çalışacak kaleyi alacak. Harun, Volkan'ın yedeği olacak. Kaleye geçsin top tutsun Volkan. Tutamıyor, atamıyor Harun"
"EN AZ İKİ ORTA SAHA LAZIM"
"Volkan'ı abi olarak alacaklarsa almasınlar o zaten abilik yapar. Ama kaleci olarak alsınlar. Fenerbahçe'ye en az iki orta saha lazım. Oyunun iki yönün oynayan bir oyuncu mutlaka olmalı. Benzia oyunun tek yönünü oynayabilir. Jailson da. O yüzden iki orta saha oyuncusu lazım"
"Bir tane atlet stoper, onun dışında can alıcı bir santrfor. Sağ tarafa Trezeguet gibi bir oyuncu bulursan al ama bulamazsan alma. İki orta saha bir stoper acil diye düşünüyorum"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.