Rıdvan Yılmaz: Kazandığımız için mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan, "Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk." dedi.

DERBİ AÇIKLAMASI

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisine de değinen Rıdvan, "Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.