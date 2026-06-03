Rihanna ile üç çocuğu olan ASAP Rocky: Saldırı ailemizi derinden sarstı

ASAP Rocky, Rihanna ile birlikte üç çocuklarını nasıl yetiştirdikleri ve bu yılın başlarında Beverly Hills'teki evlerinde yaşanan silahlı saldırının travmatik sonuçlarıyla nasıl başa çıktıklarını anlattı.

Tam adı Rakim Athelaston Mayers olan rap şarkıcısı, son röportajında, 8 Mart gerçekleşen saldırı olayıyla ilgili olarak, "Çok berbat bir şeydi. Birileri bana ve aileme zarar vermeye çalıştı" dedi.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile dört yaşında RZA ve iki yaşında Riot adlarında oğulları, sekiz aylık Rocki adında kızları olan sanatçı, silahlı saldırının aileyi derinden sarstığını söyledi.

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"Bu olay, özgür olabilmenin getirdiği huzur ve mutluluğu elimden aldı" diyen Rocky, "Huzurumun ve neşemin çalınmasını istemiyorum" diye ekledi.

Olayla ilgili olarak, 35 yaşındaki Ivanna Lisette Ortiz adlı şüpheli, cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Şüpheli, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde 25 Mart'ta görülen duruşmada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan Ortiz'in tutukluluğu devam ediyor.

ASAP Rocky röportajda ayrıca, sevgilisi Rihanna ile birlikte ebeveynliğe bakışını anlatırken, çocukları için "duygusal olarak mevcut olmaya, duygusal olarak ulaşılabilir olmaya, anlayışlı olmaya, hâlâ sevimli olmaya, sevgi dolu olmaya" odaklandıklarını söyledi.

Müzisyen, kendisinin ve Rihanna'nın çok zengin ailelerde büyümediklerini ve çocuklarının büyüdüklerinde "torpilli çocuklar" olarak görülmemeleri için mütevazı olmalarını sağlamak istediğini söyledi.

"Çocukları disipline etmeli ve ayaklarını yere sağlam basmalarını sağlamalıyım, olabildiğince mütevazı olmalılar" diyen Rocky, "Onları sürekli tetikte tutacak olan sert kuzenleriyle takılmalarını sağlamalıyım" diye ekledi.