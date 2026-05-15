Rihanna ve ASAP Rocky, oğlulları RZA'nın yaş gününü kutladı
Rihanna ve ASAP Rocky çifti, oğulları RZA'nın dördüncü yaş gününü New York'ta kutladı. Bir restoranda doğum günü partisi düzenleyen ünlü çift, parti başlangıcında ve çıkışında görüntülendi.
Rihanna, doğum günü partisinden oğlu RZA'yı kucağında taşıyarak çıktı.
Kutlamaya, Barbadoslu şarkıcının annesi Renee Black de katıldı. Black, kucağında küçük torunu Riot'u taşıdı.
Yakın aile üyelerinin katıldığı doğum günü partisinden çıkan ASAP Rocky de elinde balonla görüldü.
En son Met Gala'da birlikte poz veren Rihanna ve ASAP Rocky ikilisi, gala çıkışında limuzinin içinde tartışırken görüntülenmişti.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile 2019'dan bu yana birlikte olan Rihanna'nın dört yaşına giren RZA ve iki yaşında Riot adlarında oğulları, henüz sekiz aylık Rocki adında bir kızı var.