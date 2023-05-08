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River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!

Bir River Plate-Boca Juinors derbisi daha olaylı geçti. Arjantin Premier Lig'in 15. haftasında River Plate derbide Boca Juniors'ı ağırladı. Maçın son dakikalarında River Plate penaltıdan attığı golle derbiyi kazanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olaylar sonrası 7 kırmızı kart çıktı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!

    Dünyanın en şiddetli derbilerinden River Plate-Boca Juniors maçında yine saha karıştı. 
  • River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!

    Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Martin Demichelis'in ekibi River Plate ile Jorge Almiron'un yönetimindeki Boca Juniors karşı karşıya geldi.
  • River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!

    Monumental Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi River Plate, 90+3'te Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.Arjantin Ligi'nde River Plate, Boca Juniors'ı 1-0 mağlup etti. 
  • River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!

    7 KIRMIZI KART!

    Golün ardından sahada yaşanan büyük kavgada 2 takımdan toplamda 7 oyuncu kırmızı kart gördü.
  • River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!

    Olaylı derbide çıkan kartlar;

    90+15' Valentini, 90+15' Palavecino, 90+15' Merentiel, 90+17' Centurion, 90+17' Gomez, 90+17' Fernandez, 90+18' Figal kırmızı kart görürken maç 111. dakikada sona erdi. 90+17 itibarıyla kırmızı kart gören oyuncular, sahada değildi. Olaylı derbide toplamda 7 tanede sarı kart çıktı.
  • River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!

    Tam 111 dakika süren karşılaşmanın ardından River Plate 37 puanla liderliğini sürdürürken, Boca Juniors 18 puanla 15. sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında River Plate deplasmanda Talleres ile karşılaşırken, Boca Juniors evinde Belgrano'yu ağırlayacak. 
  • River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!
  • River Plate-Boca Juinors derbisi karakolda bitti: 7 kırmızı kart!

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