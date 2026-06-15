Rixos, Hurghada'daki ikinci otelini açtı

Hurghada’daki ilk oteli olan, Rixos Premium Magawish Suites & Villas’ın hemen yanında konumlanan Rixos Premium Magawish Bay View, Rixos’un “Ultra Her Şey Dahil” deneyimini sunuyor. Hurghada Uluslararası Havalimanı’na 7 km mesafede yer alan Rixos Premium Magawish Bay View, Kızıldeniz’in kıyısında bulunuyor.

Rixos Mısır otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, yeni tesisle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Rixos Premium Magawish Bay View, Kızıldeniz’deki büyüme vizyonumuzun önemli bir kilometre taşı. Hurghada’nın uluslararası turizmde yükselen konumuna inanıyor ve bölgenin potansiyelini uzun vadeli bir perspektifle değerlendiriyoruz. Bugün Rixos olarak yalnızca resort işletmeciliği yapmıyor; gastronomi, eğlence, spor, wellness ve yaşam tarzını bir araya getiren destinasyon deneyimleri oluşturuyoruz. Rixos Premium Magawish Bay View ile birlikte Hurghada’nın dünya çapında tercih edilen resort destinasyonlarından biri olma yolculuğuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz.”

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Toplam 442 konaklama biriminden oluşan otel; odalar, süitler ve villalardan oluşan bir portföy sunuyor.

Tesiste, dokuz farklı yüzme havuzu, Infinity Pool ve modern bir marina erişimi bulunuyor. Su sporlarının yanında, tesis bünyesindeki özel at çiftliği misafirlere Kızıldeniz kıyısında ata binme olanağı sunuyor.

Uluslararası açık büfe konseptiyle hizmet veren restoranın yanı sıra Güney Amerika, Peru, Hint, İtalyan ve Yunan mutfağı konseptli restoranlar tesiste kullanılabiliyor.

Rixos Premium Magawish Bay View misafirleri, hemen komşu konumdaki Rixos Premium Magawish Suites & Villas’ın tüm restoran, eğlence, spor ve yaşam alanlarından da faydalanabiliyor.

Rixos’tan Türk misafirlere kapıda vize desteği

Rixos Premium Magawish Bay View ve Rixos Premium Magawish Suites&Villas tesislerinde konaklamak üzere Türkiye’deki turizm acenteleri üzerinden rezervasyon yapan Türk misafirlerin Mısır girişlerinde ödedikleri 30 ABD doları tutarındaki kapı vizesi bedeli Rixos tarafından karşılanıyor.

2021’de kapılarını açan Rixos Premium Magawish Suites & Villas, 2025 yılında HolidayCheck tarafından açıklanan dünyanın en beğenilen otelleri sıralamasında kendi kategorisinde ilk 10 içinde 4. sırada yer aldı.