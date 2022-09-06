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Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son haliyle gündeme geldi. İlk olarak 2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı. Akasya Durağı'nda da rol aldıktan sonra oyunculuğa ve müziğe ara veren ünlü isim yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte, Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

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  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    2000'lerin ilk yıllarına damga vuran 'Popstar' yarışmasının büyük ilgi görmesinin ardından 'Akademi Türkiye' programı izleyicilerle tanıştı.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    2004 yılında 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Pınar Aydın, yarışmanın ardından oyunculuğa adım attı.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Aydın, ilk olarak 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Ünlü isim; başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızını canlandırdı.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Arka Sokalar'ın Pınar'ı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Akasya Durağı dizisinde de ekran karşısına geçti.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    2010 yılında Levent Üngen, Zeki Alasya, Aslı Altaylar, Sitare Akbaş, Onur Şan, Cezmi Baskın, Pelin Sönmez, Gülay Baltacı ve Ateş Fatih Uçan gibi oyuncularla birlikte rol alan Aydın, dizide İpek rolüne hayat verdi.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Arka Sokaklar ve Akasya Durağı dizilerinin ardından oyunculuğa ara veren ünlü isim, Giresun'da ailesi ile sakin bir hayat yaşıyor. 
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında sesiyle dikkat çeken Pınar Aydın son haliyle herkesi şaşırttı. 
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Akademi Tükriye yarışmasının ardından müzik dünyasında tutunamayan Aydın, "Benim şansım iyi gitmedi. Yol gösterenim yoktu. Doğru kişilerle, doğru işler yapamadım. Sonunda da vazgeçtim." ifadelerini kullanmıştı. İşte, Habetürk Magazin Sorumlusu Aytekin Teker'in Pınar Aydın ile röportajı...
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    'Akademi Türkiye' ile hayatımıza girdiniz. Şimdilerde neler yapıyorsunuz?

    Evli ve iki çocuk annesiyim. Eşim (Harun Ovalıoğlu) eski profesyonel kaleci. Beraber BFKA'yı (Bireysel Futbol Kaleci Akademisi) kurduk. Eşim eski takım arkadaşı İsmail Güney ile birlikte geleceğin kalecilerini yetiştiriyor, ben ise BFKA'nın sosyal medyasını yönetiyorum. Bunun dışında bireysel olarak e-ticaretle uğraşıyorum. Yurtdışı pazarında ilerlemeye çalışıyorum. Evde çalışmak benim için daha rahat oluyor. Çünkü çocuklarım Ayaz 6 yaşında, Berk ise 2 yaşında.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Giresun'a yerleşmişsiniz...

    Eşim zaten Giresunlu. Yazları tatile geliyorduk. Benim baba tarafım Karadenizli ama Giresun'u daha önce görmemiştim.. Karadenizi eşimle beraber öğrenmiş oldum aslında. Gelip gittikçe de yerleşmeye karar verdik. Aslında ben istedim diyebilirim.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Büyük bir şehrin ardından Giresun'da yaşamak nasıl?

    İstanbul'un yoğunluğundan sonra sakinlik iyi gelmişti başlarda ama zaman zaman aramıyor değilim. Burası çok güzel ama İstanbul'daki olanaklara sahip değiliz. Yazları keyifli, tatil aramazsınız ama kışları zaman geçirecek alternatifler pek yok.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Eşinizle nasıl tanıştınız?

    Eşim benim oturduğum siteye taşınmıştı. O dönemlerde vaktimin çoğunu spor salonunda geçiriyordum. Eşim de oyunculuk deneyimi yaşadı ve tanışmaya bahane olmuştu. Arkadaşlığımız da öyle başladı. (Gülüyor) Beraberliğimiz kısa bir süre sonra da evliliğe dönüştü. 2015'te hayatlarımızı birleştirdik.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Akademi Türkiye'ye katılma süreciniz nasıl gelişti?

    O dönemde Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydim. Rahmetli annem benim müziğe olan tutkumdan dolayı yarışmaya katılmamı teklif etti. Ben de hemen atladım. (Gülüyor) Birçok elemeyi geçtim ve 'Akademi Türkiye' evine girmeye hak kazandım.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Yarışma sürecinde bir evde yaşıyordunuz. Final gecesinin ardından dışarıda nasıl bir hayatla karşılaştınız?

    Sudan çıkmış balık gibiydim. Popülerlik de var tabi, heyecanlıydım. Yol almaya çalışıyordum ama bir yandan da ne yapacağımı bilmiyordum.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Pek çok hayranınız ve büyük bir star olacağınıza dair beklentiler vardı ama müzik dünyasında tutunmakta zorlandınız...

    Gerçekten müziğe karşı büyük bir tutkum vardı. İddalıydım da. Müzikte bir yerlere gelebilmek için birçok yolu denedim, çok uğraştım ama sadece sesin yeterli olmadığı, şansın ve paranın da gerekli olduğunu anladım. Benim şansım iyi gitmedi ve çok yalnızdım. Yol gösterenim yoktu. Doğru kişilerle, doğru işler yapamadım ve sonunda da vazgeçtim.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Güzelliğinizin, sesinizin önüne geçtiğini düşündünüz mü?

    Hayır aslında öyle düşünmüyorum. Ben zaten müzikte başarımı ispatlamıştım. Sesime ve tarzıma güveniyordum. Görselliği hiçbir zaman yok saymadım ama sadece görselliğin arkasına da saklanmış değildim.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Barış Akarsu yarışmanın birincisi olmuştu. 2007'de aramızdan ayrıldı...

    Barış çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Aramızdan ayrılması çok büyük talihsizlik oldu. Çok yetenekliydi. Güzel işlere adım atmıştı. Tam 'oldu' derken maalesef aramızdan ayrıldı. Yine de görüyorum ki unutulmadı, unutulmayacak. Hep bizimle kalacak. Onunla bir değil birçok anımız vardı. Çok güzel günlerdi. Yarışma evindeyken bir keresinde de saçını yıkatmıştı bana, hala aklımda. Çok üzgünüm gerçekten.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    O yarışmanın size en büyük öğretisi ne oldu?

    Ekran ve sahne tecrübesi edindim. Heyecanımı kontrol etmeyi öğrendim. Orası bir okuldu. Benim için güzel bir anı ve tecrübe olarak kaldı.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Sizi 'Akademi Türkiye'de söylediğiniz şarkılarla tanıdık ama hayat oyunculuğa sürekledi. Pek çok dizide rol aldınız...

    'Akademi Türkiye' yarışmasında popülerlik kazanmıştık. Tanınıyordum ve birçok teklif geliyordu. Dizi tekliflerine başta sıcak bakmıyordum. Sadece 'müzik yapacağım' diyordum ama teklif BKM'den gelince de reddedemedim. Denemeyi kabul ettim. İlk dizim olan 'Savcının Karısı'nda rol aldım. Ardından da oyunculuk yapmaya devam ettim.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    'Arka Sokaklar'da rol alırken diziyi bıraktınız...

    'Arka Sokaklar' benim oyunculuk kariyerimde çok etkili olmuştur. Hala da oluyor diyebilirim. İnsanlar 'Rıza babanın kızı işte' diye sesleniyor. Gençliğimin vermiş olduğu tecrübesizlikten diziyi bıraktım. Sevmediğimden değil. Haftanın iki günü çekime gidiyordum ama bana yetmiyordu. Daha fazla çalışma arzusu içindeydim. İçim içime sığmıyordu. Şimdiki aklım olsa tabi asla bırakmazdım.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    Müziği ve oyunculuğu bıraktınız mı?

    Şu an İstanbul dışında yaşıyorum. Eğer İstanbul'a tekrar dönmeyi düşünürsem onu da düşünebilirim belki. Neden olmasın...
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    İki çocuk annesisiniz. Annelikten sonra hayata bakış açınız nasıl değişti?

    Daha önce kariyer peşinde koşuyordum, şimdi ise çocuklarımın peşinden koşuyorum. (Gülüyor) Onları çok seviyorum.. İyi ki varlar.. Önceliğim, hayatım. Kısacası onlar benim her şeyim.
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

    İşte, Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali....
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!
  • Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazındı! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle herkesi şaşırttı!

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