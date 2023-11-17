Rıza Çalımbay'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Çalımbay," Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Takıma zarar vermeden yapacağız. " ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Aboubakar ve Cenk çalışmalarına devam ediyor. Bakhtiyor maskeyle oynayabilir doktorlarımız böyle söyledi. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Takıma zarar vermeden yapacağız. Gayet iyi geçiyor idmanlar, problem yok. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Sakat olan oyuncularımız, milli takıma giden oyuncularımız var. Onlar da takıma katılınca her şey daha iyi olacak. Çok zor maçlarımız var. Her şeye çok iyi hazır olmalıyız. Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız. İşimizi şansa bırakmamaya çalışacağız."