Rıza Çalımbay isyan etti: Bazı bölgelerde oynatacak oyuncu bulamıyorum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk edecek. Beşiktaş Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Yarınki maç olsun, bundan sonraki Lugano maçı olsun biz kazanmak için oynayacağız. Taraftar için, Beşiktaş için, ülke puanı için kazanmamız gerekiyor. Keşke elenmeseydik de iddiamız devam etseydi. Çok daha farklı şeyler olabilirdi. Bu maçlarla ilgili tek düşüncemiz kazanmak, başka bir şey düşünmüyoruz. İki tane lig maçımızı kazandık, onu da devam ettirmek istiyoruz. Club Brugge, grubun en iyi takımı. Çok zor olacak" şeklinde konuştu.

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"BELLİ ARKADAŞLARIMIZI OYNATMAK İSTEMİYORUZ"

Yaşanan sakatlıklardan dolayı Club Brugge karşısında çok farklı bir kadroyla sahaya çıkacaklarını aktaran Çalımbay, "Yaklaşık 9-10 tane sakat oyuncumuz var. Bu maçın ardından Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu kadar sakatlığın içinde bazı oyuncularımızı oynatamayacağız. İyi bir kadromuz var. Bizi mahveden sakatlıklar. Yarın stoper ve sol bek yok. Değişik bir takımla çıkmak zorundayız. Ne olursa olsun iç sahada bu maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Belli arkadaşlarımızı oynatmak istemiyoruz. O açıdan korkuyorum, başka sakatlıklar olmasın diye. Onun dışında sıkıntı yok. Takımın havası çok iyi. Herkesle bireysel olarak görüşüyorum" diye konuştu.

"ŞU ANDA BAZI BÖLGELERDE OYNATACAK OYUNCU BULAMIYORUM"

Beşiktaş´ta üst üste yaşanan sakatlıklarla ilgili gelen bir soruya ise Rıza Çalımbay şu şekilde cevap verdi:

"Nedenini araştırdık. 7-8 kişinin sakatlığı aynı yerden. Bu bizden önce olan sakatlıklar. Cenk de söyledi. Haftada 3 maç oynayınca sakatlıklar geliyor. Ben bu kadarını görmedim. Kimseyi suçlayacak değilim ama olmuş. Aşırı yüklenmeden dolayı olmuş olabilir. Rachid, Başakşehir maçında 5 dakika sonra çıktı. Bunları da söylediğinde sakatlığı mazeret olarak görüyor şeklinde düşünülüyor. Altyapıdan da oyuncu aldık. İki tane sağlam stoper var. Necip ve Omar. Necip cezalı. Sol bek yok. Umut´u alacağız ama o da listede yok. Şu anda bazı bölgelerde oynatacak oyuncu bulamıyorum. Bakhtiyor oynarsa maskeyle oynayacak. Bizim bir seri yapmamız gerekiyor. Bizim için en önemli maçlardan bir tanesi Ankaragücü. Çok iyi bir şekilde o maçı bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra taraftarımızın desteğiyle derbi maçını kazanıp iyi bir yere gelmeye çalışacağız."