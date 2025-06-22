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        Rize'de Off-Road heyecanı!

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2025 Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışları renkli görüntülere sahne olurken, yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:04
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        Rize'de Off-Road heyecanı!
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        Ardeşen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan 4 kilometrelik parkurda gerçekleşti. 19 aracın ve 38 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği yarışlarda birinci olmak için mücadele veren yarışmacıların o anları renkli görüntülere sahne oldu. 4 kilometrelik parkurda 4 tur atmak zorunda olan yarışmacılardan bazıları yarışı tamamlayamayarak çekilmek zorunda kaldı. Parkurun ortasında arıza yapan araçlar ise hazırda bekleyen iş makineleri ile parkur dışına taşındı. Yarışmaya Gürcistan'dan gelen sporcuların yanı sıra Türkiye'den ise Ordu, Kars, Iğdır, Samsun, Sakarya, Tokat, Artvin ve Trabzon ilinden gelen sporcular katıldı.

        Bu tip yarışma ve faaliyetlerin şehrin turizmine olumlu yönde katkı sağladığını dile getire Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, "Rize sportif amaçlı yapılan işlerde gerçekten çok kabiliyetli bir yer. Ardeşen'de de bununla ilgili bir kulübümüz var. Çok güzel işler yapıyorlar. Sağ olsun valimizin desteğiyle, bizim de organizatörlüğünü yaptığımız bir işle çok güzel bir faaliyet oldu. Hem eğleniyoruz hem spor yapıyoruz hem de turizme destek amaçlı olarak vatandaşlarımızın bu güzelliği görmesini istiyoruz. Katılan herkese ve yarışmacılara çok teşekkür ediyorum. Ben dün girdim sahaya, arkadaşlarımızın 1 dakikada geçtiği yeri, biz yarım saatte geçtik. Gerçekten şoför koltuğuna oturmadan anlamıyorsunuz. Dışarıdan çok kolay gözüküyor ama çok zor bir arazi. Dana göre değil dün girdim ve anladım" dedi.

        Yarışmayı tribünden izleyen Hasan Önder isimli seyirci ise, "Gerçekten yöre insanın doğayla mücadelesini, parkurun zorluğuna aldırmadan güzel bir yarış izliyoruz. Burada Türkiye'nin her tarafından yarışmacılarımız var. Rize turizmde doğa sporları merkezi ve doğa sporlarını bu şekilde yaygınlaştırması bölgeye farklı bir katma değer katacağını düşünüyoruz. Kazasız güzel bir yarış olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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