Rizespor forması giyen Emirhan Topçu La Liga yolcusu!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'ya İspanya La Liga'dan talip çıktı. Genç futbolcu için önemli bir bonservis ücretinin ödeneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen 2000 doğumlu Emirhan Topçu'ya İspanya'dan talip çıktı.
İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; LaLiga ekiplerinden Las Palmas, gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda Rizespor'da forma giyen stoper Emirhan Topçu'yu gündemine aldı.
Haberde, İspanyol ekibinin 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu ve sözleşme süresinin 4 yıl olduğu belirtildi.
EN AZ 5 MİLYON EURO
Haberde, Las Palmas'ın Emirhan Topçu için en az 5 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Çaykur Rizespor ile bu sezon 26 karşılaşmaya çıkan ve 2 asist kaydeden Emirhan Topçu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)