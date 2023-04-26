Robbie Williams ayrıca, "Depresyon tedavisinde bir süre testosteron kullandım ama bağımlı olduğum için bırakmak zorunda kaldım. Kocaman kare omuzlarım olmuştu, iyi bir görüntü değildi. Ama testosteron kullanırken yaşadığımız cinsellik çok iyiydi. Bu da birbirimizden ne kadar hoşlandığımızı gösteriyor. Bunu özlüyorum" ifadelerini kullandı.