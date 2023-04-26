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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Robbie Williams ve eşi Ayda Field'en yatak odası itirafı

İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile oyuncu Ayda Field, neredeyse hiç seks yapmadıklarını itiraf ettiler. Williams, "Herkes evlilikten sonra cinselliğin bittiğini bilir" dedi

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  • Robbie Williams ve eşi Ayda Field'en yatak odası itirafı - Magazin haberleri

    İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 2010'da ABD'li bir anne ile Türk bir babadan dünyaya gelen oyuncu Ayda Field ile dünya evine girmiş, dört çocuk sahibi olmuştu.
  • Robbie Williams ve eşi Ayda Field'en yatak odası itirafı - Magazin haberleri

    49 yaşındaki  Robbie Williams, Ayda Field ile birlikte The Sun'a verdiği bir röportajda eşiyle neredeyse hiç cinsellik yaşamadığını itiraf etti. Williams, "Herkes evlilikten sonra cinselliğin bittiğini bilir. Bu işler böyledir" dedi.
  • Robbie Williams ve eşi Ayda Field'en yatak odası itirafı - Magazin haberleri

    Robbie Williams ayrıca, "Depresyon tedavisinde bir süre testosteron kullandım ama bağımlı olduğum için bırakmak zorunda kaldım. Kocaman kare omuzlarım olmuştu, iyi bir görüntü değildi. Ama testosteron kullanırken yaşadığımız cinsellik çok iyiydi. Bu da birbirimizden ne kadar hoşlandığımızı gösteriyor. Bunu özlüyorum" ifadelerini kullandı.
  • Robbie Williams ve eşi Ayda Field'en yatak odası itirafı - Magazin haberleri

    "FARKLI SAYFALARDAYSANIZ BİR SORUNDUR"

    Ünlü şarkıcı sözlerine "Evlilikte cinsellik olamaması sadece eşinizle farklı sayfalardaysanız bir sorundur. Yani bir kişi bunu isterken diğeri istemiyorsa, ya da farklı beklentileriniz veya gereksinimleriniz varsa..." şeklinde devam etti.
  • Robbie Williams ve eşi Ayda Field'en yatak odası itirafı - Magazin haberleri

    "HER ZAMAN SARILIP, ÖPÜŞÜYORUZ"

    43 yaşındaki Ayda Field ise, "Samimiyet aşkın önemli ve anlamlı tarafıdır. Biz aynı fikirdeyiz ve mutluyuz. Bence insanlar cinsellik ile yakınlığı birbirine karıştırıyor. Kanepede televizyon izlerken, film izlerken ya da her neyse; her zaman sarılıp öpüşüyoruz, el ele tutuşuyoruz ve birbirimize dokunuyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Robbie Williams ve eşi Ayda Field'en yatak odası itirafı - Magazin haberleri

    "4 ÇOCUK CİNSEL HAYATIMIZI ETKİLEDİ" DEMİŞTİ
     
    Ayda Field, daha önce dört çocuğa ebeveynlik yapmanın cinsel yaşamlarına zarar verdiğini açıklamıştı. Oyuncu, "Aynı saatte yatmaya gerçekten gerek yok. Yatak odası artık sadece ortak bir çalışma alanı. Yatağı bir masa tenisi masası gibi yapabilirim ve ara sıra oynayabiliriz. Sonra uyumak için diğer köşelere kaçarız" demişti.

    Ayda Field, ayrıca eşi Williams’ın horlama alışkanlığından da bahsederek zaman zaman ayrı odalarda uyuduklarından da bahsetmişti.

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