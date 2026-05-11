        Haberler Spor Futbol İspanya Robert Lewandowski: Daha alt seviyedeki bir lige gidebilirim

        Robert Lewandowski: Daha alt seviyedeki bir lige gidebilirim

        Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Henüz ne yapacağını bilmediğini belirten golcü futbolcu, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 50 gün kaldığını yeni öğrendim, hala vaktim var. Daha alt seviyedeki bir ligde bir fırsat olabilir." şeklinde konuştu.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:21 Güncelleme:
        "Daha alt seviyedeki bir lige gidebilirim"

        İspanyol devi Barcelona'da geleceği belirsizliğini koruyan forvet oyuncusu Robert Lewandowski, daha alt bir lige transfer olabileceğini açıkladı.

        "HER KULÜPTE ŞAMPİYON OLDUM"

        Polonyalı golcü, "Toplamda 14 lig şampiyonluğu kazandım. Her kulüpte şampiyon oldum. Bununla gurur duyuyorum." dedi.

        Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lewandowski, geleceğine dair de konuştu.

        "DAHA ALT SEVİYEDEKİ BİR LİGE GİDEBİLİRİM"

        37 yaşındaki futbolcu, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 50 gün kaldığını yeni öğrendim, hala vaktim var. Daha alt seviyedeki bir ligde bir fırsat olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu değerlendiriyorum." diye konuştu.

        Golcü yıldız, "Birkaç teklif daha dinleyeceğim ve sonra kararımı vereceğim." sözlerini sarf etti.

        MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

        Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, şampiyonluk sonrası Lewandowski'nin geleceği konusunda yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldi.

        BU SEZON NELER YAPTI?

        Barcelona forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan Lewandowski, 18 gol attı ve 4 asist yaptı.

