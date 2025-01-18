Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
Türkiye'de çevrimiçi oyun dünyasının öne çıkan uygulamalarından olan Roblox, Ağustos 2024'ten bu yana erişim engeliyle gündemde. BTK'nın kararıyla platforma getirilen yasak, oyuncular arasında büyük bir merak konusu yarattı. Kullanıcılar, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt ararken, yetkililerden açıklama bekleniyor. 7 Ağustos'tan beri erişilemeyen platformun geleceği belirsizliğini korurken, oyuncuların gözleri yapılacak duyurulara çevrildi. Peki, Roblox tekrar erişime açılacak mı, yoksa yasak kalıcı mı olacak? İşte ayrıntılar...
Popüler oyun platformu Roblox’un Türkiye’de erişime engellenmesi, oyunseverlerin gündeminden düşmüyor. 7 Ağustos 2024 itibarıyla uygulanan erişim engel hakkında araştırmalar artarken, BTK’nın kararı sonrası herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Oyuncular, "Roblox tekrar ne zaman erişime açılacak?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Roblox kullanıcıları, çözüm için gözlerini yetkililere çevirmiş durumda. Peki, Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...
ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM NEDİR?
Konuya ilişkin geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kendisine Roblox ve Discord açılacak mı sorusuna şu yanıtı vermişti;
"Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.
ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 7 Ağustos 2024 tarihli karar ile popüler oyun platformu için erişim engeli getirilmişti.
ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.