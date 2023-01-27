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Haberler Gündem Eğitim Rodyum Simgesi Nedir? Rodyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Rodyum simgesi nedir? Rodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Platin grubu elementler arasında yer alan ve dünyanın en pahalı metallerinden biri olarak kabul edilen rodyum elementi; zor işlenmesi ve erime noktasının yüksek olması sebebiyle bu denli değerlidir. İyi bir yansıtıcı olduğu için optik araçların yapında sıklıkla kullanılan rodyum elementi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Rodyum Simgesi Nedir? Rodyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Geçiş metalleri grubunda yer alan ve oldukça dayanıklı bir metal olan rodyum; otomotiv ve takı sektörünün sıklıkla kullandığı elementlerden bir tanesidir. Son derece toksik ve kanserojen bir yapıya da sahip olan rodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Rodyum sembolü nedir? İşte, tüm detaylar…

Rodyum Simgesi Nedir?

Kıymetli metaller grubunun en pahalı üçüncü üyesi olan Rodyum sembolü Rh’dir. Rodyum kelimesi ise Yunancada gül anlamına gelen “rhodon” kelimesinden türetilmiştir. Rodyumun tuzlarından elde edilen çözeltinin, gül kırmızısı bir renge sahip olması, elementin isminin bu kelimeden türetilmesini sağlamıştır.

Rodyum Elementi Özellikleri

Rodyum elementi; Peru’dan temin edilen platinin, Londra’da incelenmesi esnasında İngiliz bilim insanı William Hyde Wollaston tarafından fark edilmiş ve keşfedilmiştir.

Diğer tüm elementlerden farklı olarak, dış kabuğunda yalnızca 1 adet elektrona sahip olan rodyum elementi; geçiş metalleri grubunda yer almaktadır. Birçok element gibi gümüşi beyaz bir renge sahip olan bu element, oldukça parlak ve yansıması yüksek bir elementtir. Altından yaklaşık bin kat daha fazla yansıma yapabilen rodyum, aynı zamanda korozyona karşı da yüksek bir dirence sahiptir.

Platin grubu elementlerinden biri olan rodyum; nitrik asitte çözülmeyen, nitrik ile hidroklorik asidin birleşimde ise çok az miktarda çözülen, mukavemeti yüksek bir elementtir. Normal şartlar altında oksidasyona karşı da dirençli olan bu element, sadece yüksek sıcaklıklarda az miktarda oksitlenebilir.

Rodyum elementi; platin, altın, gümüş gibi diğer platin grubu elementlerin cevherlerinden elde edilmektedir. Bu cevherlerden, çeşitli kimyasal işlemler neticesinde elde edilen rodyum; çok ender rastlanan bir metal olarak öne çıkmaktadır.

1930’lu yıllardan itibaren mutfak eşyalarını kaplamada kullanılan rodyum, 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren takı yapımında da aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün ise bu element ve bu elementin alaşımları otomotiv ve mücevher sektöründe kullanılmaktadır.

Rodyumun platin ve paladyumla yapılmış olan alaşımları metale sertlik kattığı için katalizör görevi görmektedir. Bu özelliği ile bu alaşımlar özellikle otomobillerde katalizör dönüştürücü olarak kullanılmaktadır. Buna ilave olarak rodyum elementinin beyaz altın ve platin ile olan alaşımları ise metale olağanüstü bir parlaklık kazandırmaktadır. Özellikle takı sektöründe, beyaz altının parlaklığını arttırmak için bu alaşım sıklıkla kullanılmaktadır. Rodyum elementinin kendine has olarak ürettiği x-ray ışınları ise tıp alanında özellikle mamografide kullanılmaktadır. Rodyum ve bu elementin alaşımları; optik aletler, süs eşyaları, elektronik aletlerin muhtelif parçaları, katalitik sistemler gibi birçok sektör ve ürün imalatında etkin bir rol oynamaktadır.

Her ne kadar insanlar için rodyum ve bileşiklerine rastlamak pek mümkün görünmese de bu elementin oldukça toksik ve kanserojen olduğu gerçeği değişmemektedir ve bu özelliği sebebiyle bu elementin, insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğu bilinmelidir.

Rodyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Dünyanın en değerli elementlerinden biri olan ve Rh sembolü ile gösterilen Rodyum elementi; periyodik tablonun 5. periyodunun 9. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 45 ve oda sıcaklığındaki hali katı olan Rodyum elementinin kaynama noktası 3695 derecek iken; erime noktası ise 1963 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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