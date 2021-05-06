Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Roma Manchester United maçı saat 22:00'de başlayacak...

ROMA MAN. UTD MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi yarı final rövanş maçına sahne olacak Roma Manchester United maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Roma: Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Telles - Matic, Fred - Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba -

Cavani.

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