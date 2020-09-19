DHA

Beşiktaş´ın yüksek maliyeti nedeniyle Vida´nın gidişine izin vermesine rağmen Vida, Beşiktaş´ta ve İstanbul´da mutlu olduğunu söyledi. İstanbul´da kendine ev de alan tecrübeli oyuncu için Roma 3 milyon Euro artı bonuslar olmak üzere 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida´nın tercihine bırakan İtalyan kulübü, Vida´nın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida´nın ise Beşiktaş´tan ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasından gelecek telifleri düşündüğü için 2 yıllık sözleşmesini tamamlamak ya da şartların oluşması durumda Roma ile de 2 yıllık sözleşmeye evet diyebileceği öğrenildi.