Ne zaman seyahat etse ikisini de götürürdü. Priscilla, dünyanın neresinde olursa olsun beni sık sık görüntülü arar ve onlara sunduğu lüks hayatı gösterirdi. Kaldıkları otel odasından beni ne zaman arasa, Beatriz de oradaydı ve her zaman gülüyorlar ve eğleniyorlardı.