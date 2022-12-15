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Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor

Dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olan Ronaldinho, futbolu bıraktıktan sonra da adından sıkça söz ettiriyor. Brezilyalı efsane, yaptığı her hareketle gündem olmayı başardı, fakat bu kez daha farklı bir konuyla dikkat çekiyor! İşte detaylar

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  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Brezilyalı eski yıldız, özel hayatında çalkantılı günler geçirmeyi sürdürüyor. Dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olan Ronaldinho, futbolu bıraktıktan sonra da adından sıkça söz ettiriyor.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Goal'de yer alan habere göre; Brezilyalı efsane bu kez daha farklı bir konuyla dikkat çekiyor. Ronaldinho'nun Priscilla Coelho ile yaklaşık altı yıllık birlikteliği, her zaman alışık olduğunuz türden bir ilişki değil.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Çünkü Brezilyalı eski oyuncunun başka bir ilişkisi daha var ve beraber olduğu iki kadınla Rio de Janeiro'da 5 milyon Sterlin'lik malikanesinde yaşıyor.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    NE KONUŞULUYOR?

    Ronaldinho, bu durumu yalanlasa da hem Priscilla hem de Beatriz Souza ile ilişki içerisinde bulunuyor.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Priscilla'nın annesi Maria Aldenice dos Santos, kızının Ronaldinho'nun yanında altı yıl geçirdikten sonra 2019'da Ronaldinho'nun eylemlerine sert bir tepki gösterdi.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Maria, Ronaldinho'yla beraber olan kızının ailesini utandırdığını ve kızının, sadece eski oyuncuya olan büyük sevgisi nedeniyle başka bir kadınla aynı evde yaşamayı kabul ettiğinin altını çiziyor.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Ronaldinho'nun, iki kadınla birlikte yaşadığını ilk olarak kızından duyduğunu söyleyen Maria, duydukları karşısında şok olmasına rağmen bu konuyu engelleyemedi.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Aktarılana göre Ronaldinho, birlikte olduğu iki kadına eşit miktarda para veriyor ve birisine hediye aldığında diğerine de aynı hediyeyi alıyor.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Brezilyalı efsane, yıllar içerisinde birkaç kez her iki kadınla da görüntülendi.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    NE SÖYLENDİ?

    The Mirror'a konuşan Maria, "Buna inanamıyorum. Priscilla böyle bir ilişki içerisinde bulunacak şekilde yetiştirilmedi. "Ona çok aşık olduğu için durumu kabul etti" dedi ve ekledi:
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    "Priscilla ve Beatriz için Ronaldinho'nun iki ayrı yatak odası vardı. Asla aynı yatakta birlikte olmadılar. Bir gün Priscilla ile uyuyup ertesi gün geceyi Beatriz'le geçirdi. İkisine de her aynı miktarda harçlık verirdi ve aynı hediyeleri alırdı. Bir keresinde ikisine de Rolex saat hediye etmişti.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Ne zaman seyahat etse ikisini de götürürdü. Priscilla, dünyanın neresinde olursa olsun beni sık sık görüntülü arar ve onlara sunduğu lüks hayatı gösterirdi. Kaldıkları otel odasından beni ne zaman arasa, Beatriz de oradaydı ve her zaman gülüyorlar ve eğleniyorlardı.
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Bana mutlu olduklarını ve ilişkilerinde birbirlerine saygı duyduklarını söylemeye özen gösterdiler. Durumdan o kadar mutluysa, o kadar da kötü olamaz diye düşünmeye başladım."
  • Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi Maria açıkladı: 5 milyon Sterlin'lik evinde iki sevgilisiyle beraber yaşıyor!

    Sky News ayrıca, Ronaldinho'nun her iki kadınla resmi olmayan bir törenle evlenmeyi planladığını bildirdi.

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