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Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, 37 yaşında Avrupa kariyerini noktalayıp, sürpriz bir kararla Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. Dudak uçuklatan bir ücret karşılığında yeni kulübüne imza atan Portekizli yıldızın Arap Yarımadası'na transferinin ardından 2015'teki açıklamaları gündeme geldi.

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  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    Manchester United'dan olaylı şekilde ayrıldıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'yla büyük hayal kırıklığı yaşayan Cristiano Ronaldo, Avrupa kariyerine veda etti...
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    37 yaşındaki yıldız golcü, sürpriz şekilde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne imza attı.
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar Messi ile birlikte dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Ronaldo'yu bundan sonra Avrupalı futbolseverlerden uzak bir kariyer sonu bekliyor. 
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta büyük başarılara imza atan Ronaldo için para hiçbir zaman futboldan önce gelmezken, Al-Nassr'a attığı imzayla birlikte bu durum da değişmişe benziyor...
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    Yeni takımıyla 2,5 yıllık anlaşmaya varan Portekizli golcünün reklam ve sponsorluk gelirleriyle birlikte yıllık 200 milyon dolar kazanacağı belirtiliyor. 
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    “AL-NASSR'IN VİZYONU HEYECAN VERİCİ”

    Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, “Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr’ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum” dedi. 
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    2015'TEKİ AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

    Kariyerinin son demlerinde adeta emeklilik piyangosu kazanan Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi, 2015 yılında yaptığı açıklamayı gündeme getirdi. 
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    CR7, o yıl katıldığı bir programda, “Eğer derdim para olsaydı, Katar’a transfer olurdum. Muhtemelen bana daha çok öderlerdi. Benim için mesele para değil, tutku!” diyerek, paranın kendisi için öncelik olmadığını dile getirmişti. Ancak Al-Nassr'a attığı imza, bu açıklamalarıyla çelişti.
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    5 BALLON D'OR, 30'DAN FAZLA KUPA

    Ronaldo, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü 5 kez kazanırken, 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7’si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30’dan fazla da kupa sevinci yaşadı.
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

    Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçen Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.
  • Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

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