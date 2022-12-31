Ronaldo çark ettiren rakam! "Mesele para değil, tutku" demişti

CR7, o yıl katıldığı bir programda, “Eğer derdim para olsaydı, Katar’a transfer olurdum. Muhtemelen bana daha çok öderlerdi. Benim için mesele para değil, tutku!” diyerek, paranın kendisi için öncelik olmadığını dile getirmişti. Ancak Al-Nassr'a attığı imza, bu açıklamalarıyla çelişti.