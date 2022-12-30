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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı

Manchester United ile sözleşmesinin sonlandırdıktan sonra adı sık sık transfer haberlerinde yer alan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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  • Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu?

    Manchester United ile sözleşmesini sonlandıran 37 yaşındaki Ronaldo için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. 
  • Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu?

    Adı birçok farklı takımla anılan Ronaldo'ya en ciddi talibin Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr geldiği biliniyordu.
  • Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu?

    Arabistan basınından bu konuya dair flaş bir iddia geldi. Arabistan basınında yer alan habere göre, Ronaldo'nun Al Nasrr ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
  • Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu?

    Ronaldo'nun, Al Nasrr'a 2 yıllık imza attığı ve yeni takımına Ocak ayında katılacağı ifade edildi.
  • Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu?

    İspanyol basınında Marca, geçtiğimiz haftalarda Ronaldo'nun Al Nassr'da yıllık 200 milyon euro alacağını öne sürmüştü.
  • Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu?

    Manchester United ile Ronaldo'nun yolları, 37 yaşındaki golcü oyuncunun, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki ses getiren röportajından bir hafta sonra ayrılmıştı. 
  • Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu?

    Manchester United formasıyla 346 maçta 145 gol atan Ronaldo'ya, takıma katkısından dolayı teşekkür edilmişti.
  • Ronaldo için flaş iddia: Sözleşmeyi imzaladı - Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu?

    Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda da beklentilerin epey altında kalmış ve ülkesinde 'istenmeyen adam'a dönüşmüştü.

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