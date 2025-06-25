Ronaldo yeni sözleşmeye imza atıyor
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; taraflar resmi belgelerde son detaylar üzerinde anlaşma sağlamak üzere.
Ronaldo isterse 2 yıllık imza atabilir.
Görüşülen yeni kontratın süresinin bir ya da iki yıl olması bekleniyor. Ronaldo’nun istemesi durumunda bu anlaşma 2027 yılının Haziran ayına kadar uzatılabilecek. Bu da, 40 yaşındaki Portekizli yıldızın 42 yaşına kadar Al Nassr forması giymesi anlamına geliyor.
Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan Pro Ligi'nde (SPL) kalması, Suudi futbolu için büyük bir hamle olarak değerlendiriliyor.
2023 yılında Al Nassr’a transfer olan yıldız oyuncu ile yeni sözleşmenin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.