Rönesans Holding’den Hollanda’nın en büyük satışı
Rönesans Holding'in iştiraki Ballast Nedam Development, Hollanda'nın bugüne kadarki en büyük konut işlemine imza atarak Eleven Square'deki 933 konutun Bouwinvest Residential Fund'a satışını gerçekleştirdi. Bu satın alma, yeni konut adedi bakımından ülkede şimdiye kadar yapılan tek seferdeki en büyük işlem oldu
Johan Cruijff ArenA’nın yanında konumlanan Eleven Square, Amsterdam’ın en yüksek konut kulesi projesi olmaya hazırlanıyor. Projedeki satın alma, Hollanda konut piyasasında konut sayısı açısından rekor niteliği taşıyor.
Eleven Square, 145 metre yüksekliğiyle Amsterdam’ın en yüksek konut kulesi olacak. Yaklaşık 170 bin metrekarelik toplam alanıyla 28 futbol sahasına eşdeğer büyüklüğe sahip proje, 250’ye 150 metre büyüklüğünde bir alanda geliştiriliyor. Toplam 1.100 konutun yer alacağı Eleven Square, çalışma alanları, kültür, spor ve eğlence merkezi gibi alanlar sunuyor.
Amsterdam Belediyesi tarafından hazır hale getirilen proje alanında, konut kulelerinin inşaatına 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlanması planlanıyor.