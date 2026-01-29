Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.610,70 %1,52
        DOLAR 43,4249 %0,04
        EURO 52,0723 %0,29
        GRAM ALTIN 7.685,46 %2,43
        FAİZ 34,17 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 162,60 %0,08
        BITCOIN 87.883,00 %-1,56
        GBP/TRY 60,0212 %0,10
        EUR/USD 1,1966 %0,10
        BRENT 69,67 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 12.558,23 %2,37
        Haberler Ekonomi Emlak Rönesans Holding’den Hollanda’nın en büyük satışı - Emlak Haberleri

        Rönesans Holding’den Hollanda’nın en büyük satışı

        Rönesans Holding'in iştiraki Ballast Nedam Development, Hollanda'nın bugüne kadarki en büyük konut işlemine imza atarak Eleven Square'deki 933 konutun Bouwinvest Residential Fund'a satışını gerçekleştirdi. Bu satın alma, yeni konut adedi bakımından ülkede şimdiye kadar yapılan tek seferdeki en büyük işlem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 12:24 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rönesans Holding'den Hollanda'nın en büyük satışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Johan Cruijff ArenA’nın yanında konumlanan Eleven Square, Amsterdam’ın en yüksek konut kulesi projesi olmaya hazırlanıyor. Projedeki satın alma, Hollanda konut piyasasında konut sayısı açısından rekor niteliği taşıyor.

        Eleven Square, 145 metre yüksekliğiyle Amsterdam’ın en yüksek konut kulesi olacak. Yaklaşık 170 bin metrekarelik toplam alanıyla 28 futbol sahasına eşdeğer büyüklüğe sahip proje, 250’ye 150 metre büyüklüğünde bir alanda geliştiriliyor. Toplam 1.100 konutun yer alacağı Eleven Square, çalışma alanları, kültür, spor ve eğlence merkezi gibi alanlar sunuyor.

        Amsterdam Belediyesi tarafından hazır hale getirilen proje alanında, konut kulelerinin inşaatına 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlanması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da çekicinin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 yaralı

        Bağcılar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan çekici dehşet saçtı. Park halindeki 3 araca çarpan çekici, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor