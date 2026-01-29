Rönesans Holding’den Hollanda’nın en büyük satışı Rönesans Holding'in iştiraki Ballast Nedam Development, Hollanda'nın bugüne kadarki en büyük konut işlemine imza atarak Eleven Square'deki 933 konutun Bouwinvest Residential Fund'a satışını gerçekleştirdi. Bu satın alma, yeni konut adedi bakımından ülkede şimdiye kadar yapılan tek seferdeki en büyük işlem oldu

Giriş: 29.01.2026 - 12:24 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:24

