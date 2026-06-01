        Haberler Dünyadan Rosamund Pike'tan seyirciye telefon sitemi

        Rosamund Pike'tan seyirciye telefon sitemi

        Tiyatro performansı esnasında bir seyircinin telefonla mesajlaşmasından rahatsız olan Rosamund Pike, oyun sonrası tekrar sahneye çıkarak seyircilere hitap etti ve duyduğu rahatsızlığı dile getirdi

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Seyirciye telefon sitemi

        İngiliz oyuncu Rosamund Pike, Londra'da Wyndham Tiyatrosu'ndaki sahne performansının ardından seyirciye karşı ilginç bir konuşma yaptı. Oyun sonunda tek başına alkış almak için sahneye geri döndüğü düşünülen Pike, seyircilere oturup kendisini dinlemeleri için işaret etti. Ardından bir izleyicinin mesajlaşmasını eleştirerek, mesajın "çok önemli" olmasını umduğunu söyledi.

        'Inter Alia' adlı gösteri sonrası selamlamanın bitmesiyle sahneye dönen oyuncu, "Tiyatroya gelen herkese şunu söylemek istiyorum, size vermeye çalıştığımız şey çok büyük bir şey. Size bir hikaye anlatmaya çalışıyorum ve sizi hissediyorum, umarım siz de beni hissediyorsunuzdur" diye söze başladı. "Burada biri mesajlaşıyordu. Kim olduğunuzu biliyorsunuz ve sizi özellikle hedef almayacağım" diyen Pike, “Belki çok önemliydi, belki siz bir doktorsunuz ve birinin hayatını kurtarıyorsunuz, umarım öyledir, ama bunları sahneden görüyoruz, hissediyoruz" sözlerini kullandı.

        Oyunun doruk noktasında birinin mesajlaştığını görmenin seyirci ile oyuncu arasındaki bağı kopardığını söyleyen Pike, konuşmasıyla alkış aldı.

        Pike, tiyatro performansları sırasında telefon kullanımını eleştiren tek oyuncu değil. Geçen ay Lesley Manville, BBC Radio 4'e verdiği demeçte, seyircilerin perde kapanışı sırasında fotoğraf ve video çekmemesi gerektiğini söylemiş, "Alkışlayın ya da alkışlamayın, ama telefonunuzu yüzümüze doğrultmayın. Bunu hakaret olarak görüyorum" demişti.

        Nisan ayında Cynthia Erivo, West End'deki 'Dracula' gösterisini, bir izleyicinin oyunu filme aldığını fark ettikten sonra yarıda kesmişti.

        2024'te 'Hamlet' gösterisi sırasında ise Andrew Scott, bir izleyicinin e-posta göndermek için dizüstü bilgisayarını çıkardığını görünce "Olmak ya da olmamak" monoloğunu durdurmuştu.

        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
