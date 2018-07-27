Royal Pari - Universitario Sucre sahaya çıkıyor

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Royal Pari, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Universitario Sucre takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Royal Pari 6 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Universitario Sucre 4 puanda ve 4. sırada. Royal Pari son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Universitario Sucre son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 389. İddaa'da Royal Pari kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Universitario Sucre kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Royal Pari son haftadaki Universitario Sucre müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Universitario Sucre ise Royal Pari maçında 0-0 berabere kaldı.

Royal Pari, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Universitario Sucre, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Universitario Sucre, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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