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        Haberler Magazin Rüçhan Çamay'a veda - Magazin haberleri

        Rüçhan Çamay'a veda

        'Para Para Para' ve 'Gönlüm Çok Zengin'in gibi birçok hit şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 18:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:02
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        Rüçhan Çamay'a veda
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        94 yaşında vefat eden Rüçhan Çamay için ikindi vakti Zincirlikuyu Camii'inde cenaze namazı kılındı. Sanatçının cenazesi ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        RÜÇHAN ÇAMAY HAKKINDA

        Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Mebrure Hanım (Hasekin), babası Asım Bey'dir (Çamay). Annesi ve babası o henüz bir yaşındayken ayrıldı.

        Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. Müzik yeteneğini, müzik öğretmeni Celal İnce fark etti.

        Rüçhan Çamay ve yönetmen - senarist eşi Turgut Demirağ

        Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.

        Melike Demirağ ve annesi Rüçhan Çamay

        Rüçhan Çamay; 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', Yuvamı Yıkamazsın' ve İstanbul Geceleri' adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştı.

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