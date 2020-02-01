"Bu bana zarar verir"

HABERTURK.COM

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası soluğu deprem bölgesinde alan YouTuber Ruhi Çenet, dün bir video yayınlayarak Çin'e gideceğini belirtti.

Kısa bir süre sonra sosyal medyada YouTuber'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından kullanıcılar "Ruhi Çenet kimdir?" ve "Ruhi Çenet Öldü mü?" sorusunun yanıtını aradı.



Ruhi Çenet, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. YouTuber, şu açıklamayı yaptı:

Durumum gayet iyi. Zaten koronavirüsünün merkezine değil, daha az riskin olduğu Hong Kong'a geldim. Burada koronavirüsü kurbanı sayısı daha az. Bildirmeye devam edeceğim, video yarın yayında olacak.