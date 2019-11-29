Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Kariyeri boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen tecrübeli stoperin en zorlu süreci 2013-2014 sezonunda Valencia'da geçti. Burada sakatlıklar nedeniyle 12 maçı kaçıran 30 yaşındaki savunmacı sadece 19 maça çıkabilirken 2016-2017'de ise Villarreal'de 10 maçta sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Yine de söz konusu sezonu 36 maçla tamamlayan Ruiz, Beşiktaş'ta da benzer bir şanssızlık yaşıyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle 7 resmi maçı kaçıran Ruiz, son sakatlığının ardından ilk yarının sonunda kadar sahalardan uzak kalacak.

DAHA ŞİMDİDEN 15 MAÇ

Devre sonuna kadar lig, kupa ve Avrupa maçlarında görev alamayacak olan Ruiz sakatlık nedeniyle Kartal'ın önündeki 8 maçı kaçıracak. Ruiz'in toplam sakatlık karnesi ise 16 maça ulaşmış durumda.