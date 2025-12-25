Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.375,51 %0,31
        DOLAR 42,8457 %0,01
        EURO 50,5441 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.169,37 %-0,02
        FAİZ 37,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,06 %0,09
        BITCOIN 87.504,00 %-0,15
        GBP/TRY 58,0177 %0,28
        EUR/USD 1,1784 %0,04
        BRENT 62,24 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 10.086,91 %-0,02
        Haberler Ekonomi Emlak Rusların yurt dışı konut rotası yeniden Avrupa’ya döndü - Emlak Haberleri

        Rusların yurt dışı konut rotası yeniden Avrupa’ya döndü

        Rusya vatandaşlarının yurtdışında konut alımında Avrupa ülkeleri 2025'te yeniden ilk sıraya yerleşti. Uluslararası gayrimenkul danışmanlığı Intermark Global'in yıl sonu değerlendirmesine göre, 2025'te Rusların yabancı konut talebinin %49'u Avrupa'ya yöneldi. Bu oran, 2022–2024 döneminde yüzde 20–26 bandındaydı; yani Avrupa payı üç yılın ardından belirgin biçimde sıçradı

        Giriş: 25.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusların yurt dışı konut rotası yeniden Avrupa'ya döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Araştırmada öne çıkan ülkeler arasında Kıbrıs, Fransa, İtalya, Malta, Yunanistan, Almanya, Slovenya, Portekiz ile birlikte Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan gibi seçenekler yer aldı. Intermark Global, bu yönelimin arkasındaki ana dinamiğin “tatil evi” arayışından çok oturum izni (VNH), Schengen’de daha serbest dolaşım, AB’de hesap açabilme ve sermayeyi farklı yargı alanlarında yönetebilme hedefleri olduğunu vurguluyor.

        Avrupa’nın ardından ikinci sıraya Güneydoğu Asya yerleşti. Tayland, Endonezya, Vietnam gibi ülkelere yönelen talebin payı %27 oldu. Intermark Global’in paylaştığı değerlendirmeye göre, 2022–2024 boyunca yükselen bu bölge, 2025’te ivme kaybederek liderliği Avrupa’ya bıraktı; şirket, Avrupa’da alım motivasyonunun daha çok VNH odaklı olduğuna dikkat çekti.

        REKLAM

        Üçüncü sırada ise Orta Doğu var: BAE, Umman, Katar gibi ülkelerin payı %10 olarak ölçüldü. Dikkat çeken nokta, Orta Doğu’nun payının bir önceki yıla kıyasla gerilemesi; Intermark Global verilerinde 2024’te bu grubun payının daha yüksek seyrettiği belirtiliyor.

        Rapor, bazı geleneksel rotalarda belirgin zayıflamaya da işaret ediyor. Örneğin Türkiye’nin payı 2025’te yaklaşık %7 seviyesinde kaldı. Intermark Global, Türkiye’de vatandaşlık programına giriş eşiğinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmesinin (2023 itibarıyla) ilgiyi aşağı çektiğini aktarırken; buna rağmen Rusların Türkiye’de yabancılar arasında alımlarda uzun süredir üst sıralarda bulunduğu hatırlatılıyor.

        Öte yandan tablo sadece “hangi ülke” sorusuna cevap vermiyor; harcama eğilimi de değişiyor. Intermark Global materyallerine göre Rusların yurtdışında konut alımında ortalama işlem bütçesi 2025’te %25 artarak 21,2 milyon rubleye (yaklaşık 263 bin dolar) çıktı. Artışta, alıcıların daha likit ve daha pahalı pazarları (Avrupa ve BAE gibi) tercih etmesinin etkili olduğu; ayrıca toplam talepteki düşüşün daha çok “erişilebilir” segmentte yaşanmasının ortalamayı yukarı çektiği belirtiliyor.

        Bununla birlikte Intermark Global, toplam yurtdışı konut talebinin 2025’te 2024’e göre %39 gerilediğini de not ediyor. Şirket, düşüşte jeopolitik, ekonomik ve sosyal faktörler, sıkılaşan/karmaşıklaşan döviz düzenlemeleri ve ülkelerin göçmenlik politikalarındaki değişkenlik gibi başlıkları öne çıkarıyor; ayrıca 2022’deki “ani yükselişin” ardından talebin kademeli olarak doygunluğa ulaştığı değerlendirmesi yapılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kütahyada bir apartmanın 10'ncu katından düşen kişi öldü

        Kütahya'da bir apartmanın 10'ncu katından düşen kişi hayatını kaybetti. 75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesindeki 12 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, dur

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir