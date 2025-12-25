Rusların yurt dışı konut rotası yeniden Avrupa’ya döndü

Araştırmada öne çıkan ülkeler arasında Kıbrıs, Fransa, İtalya, Malta, Yunanistan, Almanya, Slovenya, Portekiz ile birlikte Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan gibi seçenekler yer aldı. Intermark Global, bu yönelimin arkasındaki ana dinamiğin “tatil evi” arayışından çok oturum izni (VNH), Schengen’de daha serbest dolaşım, AB’de hesap açabilme ve sermayeyi farklı yargı alanlarında yönetebilme hedefleri olduğunu vurguluyor.

Avrupa’nın ardından ikinci sıraya Güneydoğu Asya yerleşti. Tayland, Endonezya, Vietnam gibi ülkelere yönelen talebin payı %27 oldu. Intermark Global’in paylaştığı değerlendirmeye göre, 2022–2024 boyunca yükselen bu bölge, 2025’te ivme kaybederek liderliği Avrupa’ya bıraktı; şirket, Avrupa’da alım motivasyonunun daha çok VNH odaklı olduğuna dikkat çekti.

Üçüncü sırada ise Orta Doğu var: BAE, Umman, Katar gibi ülkelerin payı %10 olarak ölçüldü. Dikkat çeken nokta, Orta Doğu’nun payının bir önceki yıla kıyasla gerilemesi; Intermark Global verilerinde 2024’te bu grubun payının daha yüksek seyrettiği belirtiliyor.

Rapor, bazı geleneksel rotalarda belirgin zayıflamaya da işaret ediyor. Örneğin Türkiye’nin payı 2025’te yaklaşık %7 seviyesinde kaldı. Intermark Global, Türkiye’de vatandaşlık programına giriş eşiğinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmesinin (2023 itibarıyla) ilgiyi aşağı çektiğini aktarırken; buna rağmen Rusların Türkiye’de yabancılar arasında alımlarda uzun süredir üst sıralarda bulunduğu hatırlatılıyor.