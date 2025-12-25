Rusların yurt dışı konut rotası yeniden Avrupa’ya döndü
Rusya vatandaşlarının yurtdışında konut alımında Avrupa ülkeleri 2025'te yeniden ilk sıraya yerleşti. Uluslararası gayrimenkul danışmanlığı Intermark Global'in yıl sonu değerlendirmesine göre, 2025'te Rusların yabancı konut talebinin %49'u Avrupa'ya yöneldi. Bu oran, 2022–2024 döneminde yüzde 20–26 bandındaydı; yani Avrupa payı üç yılın ardından belirgin biçimde sıçradı
Araştırmada öne çıkan ülkeler arasında Kıbrıs, Fransa, İtalya, Malta, Yunanistan, Almanya, Slovenya, Portekiz ile birlikte Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan gibi seçenekler yer aldı. Intermark Global, bu yönelimin arkasındaki ana dinamiğin “tatil evi” arayışından çok oturum izni (VNH), Schengen’de daha serbest dolaşım, AB’de hesap açabilme ve sermayeyi farklı yargı alanlarında yönetebilme hedefleri olduğunu vurguluyor.
Avrupa’nın ardından ikinci sıraya Güneydoğu Asya yerleşti. Tayland, Endonezya, Vietnam gibi ülkelere yönelen talebin payı %27 oldu. Intermark Global’in paylaştığı değerlendirmeye göre, 2022–2024 boyunca yükselen bu bölge, 2025’te ivme kaybederek liderliği Avrupa’ya bıraktı; şirket, Avrupa’da alım motivasyonunun daha çok VNH odaklı olduğuna dikkat çekti.
Üçüncü sırada ise Orta Doğu var: BAE, Umman, Katar gibi ülkelerin payı %10 olarak ölçüldü. Dikkat çeken nokta, Orta Doğu’nun payının bir önceki yıla kıyasla gerilemesi; Intermark Global verilerinde 2024’te bu grubun payının daha yüksek seyrettiği belirtiliyor.
Rapor, bazı geleneksel rotalarda belirgin zayıflamaya da işaret ediyor. Örneğin Türkiye’nin payı 2025’te yaklaşık %7 seviyesinde kaldı. Intermark Global, Türkiye’de vatandaşlık programına giriş eşiğinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmesinin (2023 itibarıyla) ilgiyi aşağı çektiğini aktarırken; buna rağmen Rusların Türkiye’de yabancılar arasında alımlarda uzun süredir üst sıralarda bulunduğu hatırlatılıyor.
Öte yandan tablo sadece “hangi ülke” sorusuna cevap vermiyor; harcama eğilimi de değişiyor. Intermark Global materyallerine göre Rusların yurtdışında konut alımında ortalama işlem bütçesi 2025’te %25 artarak 21,2 milyon rubleye (yaklaşık 263 bin dolar) çıktı. Artışta, alıcıların daha likit ve daha pahalı pazarları (Avrupa ve BAE gibi) tercih etmesinin etkili olduğu; ayrıca toplam talepteki düşüşün daha çok “erişilebilir” segmentte yaşanmasının ortalamayı yukarı çektiği belirtiliyor.
Bununla birlikte Intermark Global, toplam yurtdışı konut talebinin 2025’te 2024’e göre %39 gerilediğini de not ediyor. Şirket, düşüşte jeopolitik, ekonomik ve sosyal faktörler, sıkılaşan/karmaşıklaşan döviz düzenlemeleri ve ülkelerin göçmenlik politikalarındaki değişkenlik gibi başlıkları öne çıkarıyor; ayrıca 2022’deki “ani yükselişin” ardından talebin kademeli olarak doygunluğa ulaştığı değerlendirmesi yapılıyor.