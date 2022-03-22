Ruşur taşı faydaları 0:00 / 0:00

İnsan cildi üzerinde zamanla hem yaşa bağlı olarak hem de dış etkenlerden kaynaklı sorunlar meydana gelebilir. Koltuk altında kararmadan kırışıklıklara kadar pek çok cilt sorununa kişiler doğal yollar ile çözüm bulmaya çalışır. Bu cilt sorunları için kullanılan en eski yöntem se ruşur taşıdır. Ruşur taşı Afganistan ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ruşur taşının cilt üzerindeki olumlu etkileri, bu taşın Türkiye olmak üzere farklı ülkelerde de kullanımını yaygınlaştırmasına yol açmıştır. Özellikle ruşur taşı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından ekranlarda paylaşılınca Türkiye’de de ruşur taşı hakkında araştırmalar artmıştır.

Ruşur Taşı Faydaları

Ortadoğu’dan ülkemize gelen ruşur taşının faydaları merak konusudur. Genellikle kadınlar tarafından ruşur taşı ne işe yarar? sorusu daha sık merak edilmektedir. İşte ruşur taşının bilinmeyen faydaları:

Ruşur taşının en bilinen özelliği cildi beyazlatmasıdır. Ruşur taşının cildi beyazlatıcı özelliğinden dolayı ciltte meydana gelen kararmalar üzerinde kullanılabilir.

Ruşur taşı doğal bir peelingtir. Cilde uygulandığında gözeneklerin açılmasını sağlar ve cilde nefes aldırır.

Kişilerin korkulu rüyası olan akne ve sivilce lekelerinin azalmasında kullanılır.

Ruşur taşı ile cilt ölü derilerden temizlenir. Deriye canlılık katar.

Sakinleştirici özelliği bulunan ruşur taşı ile vücuda masaj yapıldığında cildi sakinleştirdiği ve gerginliği aldığı bilinmektedir.

Ruşur taşının detoks etkisi de bulunmaktadır.

Ruşur Taşı Zararları

Cilt sağlığı için önemli bir yere sahip olan ruşur taşının kullanımına dikkat edilmediği takdirde cilt üzerinde hasarlar meydana gelebilir. İlk olarak alerjen hassasiyeti yüksek olan kişiler ruşur taşı kullanımından uzak durmalıdır. Ya da kullanmadan önce doktora başvurmalıdır.

Hamile kadınlar ve çocuklar tarafından kullanılmaması önerilmektedir.

Ruşur taşı kullanılmadan önce cilt nemlendirilmelidir. Kuru cilde ruşur taşı uygulandığında ciltte kızarma ve tahriş meydana gelir.

Ruşur Taşının Cilde Faydaları

Cildin beyazlamasına yardımcı olur.

Koltuk altı, genital bölge gibi yerlerde meydana gelen kararlamaları azaltır.

Doğal peelingtir. Bu yüzden cilde uygulandığında gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur.

Yüzde ve vücutta meydana gelen akne ve sivilceleri iyileştirir.

Vücutta detoks etkisi yaratır, gerginliği azaltır, vücudun gevşemesinde yardımcı olur.

Cildi ölü deriden arındırır.

Ruşur Taşı Nasıl Kullanılır?

Doğal ürünlerin cilt üzerindeki kullanımına çok dikkat edilmelidir. Yanlış bir şekilde uygulanan doğal ürünler cilde fayda yerine zarar verebilir. Ruşur taşının da kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ruşur taşı sert bir maddedir. Bu yüzden cilde uygulandığında cildin nemli olmasına dikkat edilmelidir. Kuru bir cilde ruşur taşını uygulamak cildin kızarmasına hatta hassas ciltlerde çizilmeye yol açabilir. Ruşur taşını ıslak ve nemli cildin üzerinde kullanabilirsiniz. Bunun için ruşur taşını kırığ dövdükten sonra su ile macun kıvamına getirebilirsiniz. El, yüz ve tüm vücuda ruşur taşı uygulanabilir. Ruşur taşını vücudunuza sürdükten sonra yaklaşık 1 dakika taşın vücudunuzda kalmasını sağlamalısınız. Bu süreç içerisinde masaj yaparak ruşur taşının cilt üzerinde emilmesini sağlayabilirsiniz. Ardından ılık su ile durulamanız yeterli olacaktır. Bu uygulamayı haftada iki kez gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.