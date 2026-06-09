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        Haberler Ekonomi Otomobil Rusya'da otomobil satışları artıyor

        Rusya'da otomobil satışları artıyor

        Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rusya'da sıfır otomobil satışları yılın ilk 5 ayında yıllık bazda yüzde 9 artarak 552 bin 200'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Rusya'da otomobil satışları artıyor

        Rusya'da sıfır otomobil satışları, yüksek kredi maliyetlerine rağmen yılın ilk 5 ayında yıllık bazda yüzde 9 artarak 552 bin 200’e ulaştı.

        Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

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        Açıklamada, Rusya'da yeni otomobil satışlarının yılın 5 ayında 2025’in aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 552 bin 200’e ulaştığı kaydedildi.

        Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

        Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

        Rus hükümeti, Çinli şirketlerin pazarı ele geçirmesi nedeniyle ülkede satış yapılabilmesi için yerli üretim gibi şartlar yürürlüğe koymaya başladı. Öte yandan Rusya vatandaşları, Batılı şirketlerin otomobillerine paralel ithalat yöntemiyle hala erişim sağlayabiliyor.

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