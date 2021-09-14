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Rusya'dan Twitter ve Telegram'a ceza

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketleri Twitter, Facebook ve Telegram'a idari ihlal nedeniyle 35 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'dan Twitter ve Telegram'a ceza
AA

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketleri Twitter, Facebook ve Telegram'a idari ihlal nedeniyle 35 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter, Facebook ve Telegram aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere söz konusu internet ağları üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, şirketlere toplam 35 milyon ruble para cezası verdi.

Böylelikle daha önce de benzer cezalar alan şirketlerden Twitter'a Rusya'da verilen ceza miktarı 45 milyon rubleye, Telegram'a 35 milyon rubleye, Facebook'a ise 80 milyon rubleye ulaştı.

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