Rusya gazı keserken Avrupa kömür stokluyor 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını günlük 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe düşürdü.

Kuzey Akım'ın sevkiyat kapasitesinin yüzde 40'a kadar düşmesinde Siemens'e bakım için gönderilen ekipmanların dönmemesi ana neden olarak gösterilmişti. Söz konusu hat, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Gazprom'un Almanya'ya gaz göndermek üzere inşa ettiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı ise işletmeye alınmadan yaptırımlar nedeniyle atıl duruma düştü.

Rus şirket ayrıca, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.

AVRUPA'YA 11.9 MİLYAR METREKÜP GAZ İLETİLDİ

Gazprom, 18 Haziran'da yaptığı duyuruda, planlanmış yıllık bakım nedeniyle TürkAkım hattından geçici olarak doğal gaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım’ın planlanmış yıllık bakımının 21-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi. TürkAkım'dan Avrupa'ya geçen yıl 11.9 milyar metreküp gaz iletildi. Bu da günlük ortalama 32 milyon metreküp doğal gaz akışına denk geliyor.

Ayrıca, Kuzey Akım'ın internet sitesinde yer alan güncel bilgiye göre, halihazırda Avrupa'ya günlük 67 milyon metreküp doğal gaz gönderen boru hattı 11-21 Temmuz tarihlerinde bakıma girecek. Böylece TürkAkım'ın 28 Haziran'dan sonra aktif olması durumunda Avrupa, Kuzey Akım'dan gelen kapasitenin yaklaşık yarısına denk gelen bir miktarı bu hat üzerinden alabilecek.

KRİTİK HAT KULLANILMIYOR

Boru hatlarındaki bakım çalışmalarının, Avrupa'da elektrik üretimi ve sanayi alanında gaz kısıtlarına neden olması bekleniyor. Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kritik role sahip bir başka boru hattı olan Yamal-Avrupa da artık kullanılmıyor.

KÖMÜRE YÖNELDİLER

Avrupa ülkeleri gaz tedarikinde yaşadığı sıkıntılar üzerine son dönemde kömür enerjili santrallara dönüş yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck bugün yaptığı açıklamada Rusya'dan tedarikin düşmesiyle oluşan açığı kapatmaları gerektiğini söyledi. Gaz tüketimini azaltmak gerektiğini ve oluşan açığı kömür ile kapatacaklarını bildirdi.

Almanya'nın ardından Avusturya, Hollanda ve İtalya da kömür enerjili santrallarda üretimi artırmak için hazırlıklara başladı. Hollanda hükümeti 'Acil Enerji Planı' kapsamında kömür santrallarındaki üretim sınırını kaldıracaklarını açıklarken İtalyan enerji şirketi Eni de Gazprom'un gaz taleplerinin tamamını karşılamayacağını bildirdiğini duyurdu.

Bunun üzerine İtalyan hükümetinin acil durum ilan etmeye hazırlandığını bildirdi. Bu kapsamda kömür santrallarındaki üretimin artırılması öngörülüyor. Avusturya hükümeti de benzer sebeple altyapı şirketi Verbund ile bir gaz santralını kömür santralına dönüştürmek üzere anlaşma imzaladı.

En güncel verilere göre 27 üyeli Avrupa Birliği'nin kullandığı doğalgazın yüzde 38.1'i Rusya'dan geliyor. Çekya, Letonya gibi AB üyesi ülkelerde bu oran yüzde 100'e çıkıyor. Rus gazının Almanya'nın tüketimindeki payı ise yüzde 65.

Bu büyük miktarlar sebebiyle gaz pazarında acil olarak Rusya'nın yerine alım yapılabilecek bir üretici bulunmuyor. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri kömür santralları gibi hızlıca devreye alınabilecek çözümlere yöneliyor.

STOKLAR 2.5 YILIN ZİRVESİNE

Son gelişmelerin etkisiyle enerji güvenliği için Avrupa ülkelerindeki üretimi artırmanın yanında kömüt stoklarını da olabildiğince artırma yarışına girdi. Enerji piyasalarına ilişkin veri ve içerik sağlayan Montel verilerine göre, kuzeybatı Avrupa limanlarındaki kömür stokları son 2.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki 4 terminalde toplam stok miktarı 6,5 milyon tona ulaştı.

Montel tarafından VesselsValue gemi izleme verilerinden derlenen bilgilere göre, bu ay Güney Afrika'nın Richards Bay ihracat terminalinden yedi gemi Hollanda, İspanya ve Polonya'ya sevkiyat yaptı. Geçen yılın aynı döneminde Fransa'ya sadece bir gemiden sevkiyat yapılmıştı.