Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexei Moiseev, Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamak için bir düzenleme yapmayacaklarını açıkladı. Cointelegraph'ın haberine göre Moiseev, yakında kripto paralar için bir yasal çerçeve oluşturacaklarını ve Libra´nın da bu çerçeve içinde yer alacağını söyledi ve ekledi: "Kimse yasaklamayacak; çok sayıda özel firma şeffaf ve yasal bir şekilde ICO (kripto para halka arzı) düzenleyebilmenin ne zaman mümkün olacağını soruyor. (Kripto paralar) kesinlikle regüle edilecek ve izin vereceğiz, hepsi bu."