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        Haberler Dünya Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı | Dış Haberler

        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar neticesinde 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda balistik dâhil 9 adet füze kullanıldı. Ukrayna ise Kursk'ta Rusya'ya ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2025 - 18:11 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:41
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        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
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        Rus ordusunun, Ukrayna'ya 9 adet füze ve 206 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ve sabaha doğru Ukrayna'ya füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Açıklamada, Rusların bu saldırıda, balistik, seyir ve güdümlü olmak üzere toplam 9 adet füze kullandığı, ayrıca Ukrayna'ya 206 İHA'nın fırlatıldığı aktarıldı.

        Hava savunma kuvvetlerinin çalışması sonucu 7 füzenin imha edildiğine işaret edilen açıklamada, 174 İHA'nın ise imha edildiği veya yönünün değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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        Harkiv'e yapılan saldırıda 3 kişi öldü, 21'i yaralandı

        Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

        Terekhov, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını aktardı.

        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yönelik hava saldırısı tehlikesi sürüyor.

        "SU-35 DÜŞÜRÜLDÜ"

        Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait Su-35 savaş uçağını düşürdüğünü belirtti.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya'ya bağlı Kursk yönünde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda Rusya'ya ait Su-35 savaş uçağının düşürüldüğü aktarıldı. Operasyona ilişkin detay paylaşılmadı.

        Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) geçtiğimiz hafta 40'tan fazla Rus askeri uçağına büyük bir insansız hava aracı saldırısı (İHA) düzenlediği, Rusya'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler fırlatmak için kullandığı onlarca Tu-95 ve Tu-22 stratejik bombardıman uçağını hasara uğrattığı veya imha ettiği belirtilmişti.

        Fotoğraf: AA

        Fotoğraf: AP /Alexander Zemlianichenko, Su-35 temsilidir

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