Fransa’da varlık vergisi ödememek için Rus vatandaşlığına geçen Gerard Depardieu'ye Rusya’da vergi ödemediği için haciz kararı çıktı. Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Mordovya Cumhuriyeti’nde bulunan Federal İcra Dairesinden yapılan açıklamada, Fransa’da varlık vergisi ödememek için Rus vatandaşlığına geçen Depardieu'ye Rusya’da vergi ödemediği için haciz kararı verildi.

AA'nın haberine göre Depardieu'nun Rusya’da mal varlığının bulunmaması nedeniyle davanın düştüğü belirtilen açıklamada, oyuncunun Rusya’da bulunan vergi borcunun miktarına ilişkin detay paylaşılmadı.

Fransa’da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika’ya taşınan Depardieu, 2013 yılında da Rusyavatandaşlığını almıştı. 69 yaşındaki Depardieu, bir süre önce yaptığı açıklamada, Cezayir’e taşınma kararı aldığını söylemişti.