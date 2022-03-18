Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rüya Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Helin Demirbulut kaç yaşında?

Rüya Demirbulut kimdir? Sorusu araştırılıyor. Cem Yılmaz ile sevgili olduğu iddia edilen 27 yaşındaki güzel oyuncu Rüya Demirbulut'un hayatı merak ediliyor. 2019 senesinde Tek Yürek dizisinde yer alan Rüya Demirbulut şimdilerde Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven ile beraber 'Taxim' oyununda rol alıyor. İşte Rüya Helin Demirbulut hayatı

  • 01
    Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Helin Demirbulut hayatı ve biyografisi

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile görüntülenen Rüya Helin Demirbulut magazin severlerin gündeminde. Rüya Demirbulut, Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri'de rol aldığı sırada sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi. Peki, Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Rüya Demirbulut hayatı hakkında...
  • 02
    Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Helin Demirbulut hayatı ve biyografisi

    RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

    Tam adı Rüya Helin Demirbulut olan güzel oyuncu 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide yer aldı. Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Boyu 1.68 cm, kilosu ise 54'tür. 
  • 03
    Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Helin Demirbulut hayatı ve biyografisi

    2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, ayrıca Ozan Güven ile beraber 'Taxim' oyununda da rol alıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.