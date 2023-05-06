S ile Başlayan Erkek İsimleri: S Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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S ile başlayan erkek isimleri, sunduğu geniş çaplı alternatif ile ailelerin incelediği konular arasındadır. İnternette araştırma yapan çiftler, çoğu zaman S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri arasından tercih yapıyor. Peki, S harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? İşte cevabı…

S ile Başlayan Erkek İsimleri

Bir bebek sahibi olacağını öğrenen çiftler, büyük bir heyecanla tüm hazırlıklarını en doğru şekilde gerçekleştirmek için harekete geçmektedir. Dünyaya gelecek bebekleri için yaptıkları ilk araştırma ise isim konusudur. S harfi ile başlayan isimler, çok sık kullanıldığı için dönem dönem araştırılan bir kategoridir. Siz de S ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.

S Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Saadettin: Dinin mutluluğu

Sabah: Günün ilk saatleri

Sabahattin: Güzellik, din güzelliği

Sabit: Yerinde duran, hareketsiz kımıldamayan

Sabri: Sabırla ilgili, sabırlı davranan

Sabutay/ Subutay: Moğol İmparatorluğu’nun zalim komutanlarından birinin ismi

Sacid-Sacit: Secdeye varan, ibadet eden

Sadık: Gerçek dost, yürekten bağlı

Sadi: Baht açıklığı, mutlulukla ilgili olan

Sadri: Anaya göre çocuk

Sadullah: Tanrı kulu

Sadun: Uğurlu, kutlu

Safa: Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma

Safer: Temiz yürekli, dürüst kişi

Saffet: Saflık

Saim: Oruç tutan

Sait / Said: Kutlu, cennetlik

Sakıp: Parlak, aydınlık, delip geçen

Salih: İyi, yararlı, elverişli olma, dinin buyruklarını yerine getiren kişi

Salim: Eksiksiz, sağ olan

Samed: Sonsuz, ebedi

Sami: İşiten, dinleyen

Samim: Bir şeyin merkezi, özü olan

Sanbay: Saygınlığıyla tanınan kişi

Sancaktar: Bayrak taşıyan kimse

Sancar: Eski Türk adlarından

Saral: Sararak al

Sarp: Çetin, dik

Saruhan: Eski bir Türk beyi

Savaş: Barışın olmadığı ortam

Seçkin: Özel, seçilen kişi

Sedat: Doğruluk

Sefa: 1) Eğlence, zevk. 2) Kaygısız.

Selahaddin: Dinine bağlı kişi

Selami: Huzurla ilgili

Selçuk: Hatiplik yeteneği olan, hitap etmeyi bilen

Selim: Yumuşak huylu

Selman: Barış ve huzur içinde olan

Semih: Bol, cömert gönüllü

Serbay: Komutan

Sercan: Canların özü

Serdar: Komutan

Sergen: 1.Raf. 2. Tepelerdeki düzlük yerler.

Serhan: Hanların başı olan, hükümdar

Serhat: Sınır boyu

Serkan: Asil soydan gelen kişi

Sermet: Öncesiz ve sonrasız olan; sürekli ve sonsuz olma

Sermiyan: Reis, aile reisi

Sertaç: Baş tacı edilen

Sertan: Gecenin en karanlık en anında dünyaya gelen ilk ışıklar

Sertuğ: Baş tuğ, yavru pars

Servet: Zenginlik

Seyfeddin: Dini koruyan

Seyfi: Kılıç şeklinde olan

Seyfullah: Allah’ın kılıcı

Seyit: Hz. Muhammed’ in soyundan gelenlere verilen addır.

Seymen: Düğünlere ya da törenlere atlı ve silahlı olarak katılan yiğit

Seyran: Gezinme, bakınıp seyretme hali

Seza: Uygun olan, yakışır olan, münasip

Sezai: Uygun

Sezgin: Sezgileri güçlü olan

Sezmen: Sezen, hisseden kişi

Sıraç: Işık saçan

Sıtkı: Dürüst kişi

Sidar: Ağaç gölgesi

Sinan: Silahların sivri ucu

Somer: Has yiğit

Soner: Son kalan yiğit

Sönmez: Işığını hiç kaybetmeyen

Suat: Mutlu

Suavi: Herkese yardımcı olan kişi

Sulhi: Barışı seven, barışçıl

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