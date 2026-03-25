        Haberler Bilgi Gündem Saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması Türkiye’de var mı, saatler değişecek mi?

        Yaz saati uygulaması Türkiye'de başlayacak mı, saatler değişecek mi?

        Mart ayının son günlerine yaklaşılırken yaz saati uygulaması yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Avrupa'da birçok ülke 29 Mart 2026 itibarıyla saatlerini bir saat ileri alacak. Peki, yaz saati uygulaması Türkiye'de başlayacak mı, saatler değişecek mi? İşte yaz saati uygulaması hakkında merak edilen bilgiler...

        Giriş: 25.03.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Yaz saati uygulaması her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayının sonuna doğru yeniden tartışılmaya başlandı. Avrupa ülkeleri 29 Mart 2026’da saatlerini ileri alarak yaz dönemine geçiş yapacak. Bu kapsamda Türkiye'de yaz saati uygulaması hakkında araştırmalar başladı. Detaylar haberimizde...

        SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK?

        Avrupa ülkelerinde saatler 28 Mart Cumartesi gününü 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alınacak. Avrupa’da yaz saati uygulaması her yıl mart ayının son pazar günü başlıyor ve ekim ayının son pazar günü sona eriyor.

        TÜRKİYE'DE SAATLER DEĞİŞECEK Mİ?

        Türkiye’de yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak ve bir değişiklik olmayacak. Yaz saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılından beri kalıcı hale getirildi. Pek çok ülkede de enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanmak gibi nedenlerle bu uygulamaya geçme kararı alındı. Bu nedenle Türkiye'de saatler artık ileri ya da geri alınmıyor.

        YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

        Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli olarak değiştirilmesidir. Yaz saati uygulaması kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Uygulama ilk defa Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından 1895 yılında önerildi. Bu tarihten sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor.

