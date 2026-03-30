Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

Dün İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferlerde aksaklıklar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 51 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere başka havalimanlarına yönlendirildi. AJet ve Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş operasyonu normale döndü. Yağış ise kentin çeşitli noktalarında sürüyor.