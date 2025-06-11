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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Sabri Sarıoğlu milli takımdaki görevinden ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Sabri Sarıoğlu milli takımdaki görevinden ayrıldı!

        Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:44
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        Sabri Sarıoğlu görevinden ayrıldı!
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        Sabri Sarıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını belirtti.

        Genç futbolculara teşekkür eden Sarıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "150’nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. 2 yılı aşkın süredir birlikte görev yaptığım ekip arkadaşlarıma ve milli takım personeline teşekkür ederim. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği olan, bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim her genç milli oyuncumuza minnettarım. Bu sürede her bir milli oyuncumuzla geçirdiğim her anın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. Onların Türk futboluna uzun yıllar emek vererek büyük başarılara başrol oynayacaklarına hiçbir şüphem yok."

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