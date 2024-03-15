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        Haberler Ramazan Saç boyamak orucu bozar mı Diyanet? Saç boyamak oruca engel olur mu, oruçluyken saç boyanır mı?

        Saç boyamak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyanır mı?

        Ramazan ayının gelmesiyle, oruca dair birçok şey araştırılıyor. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de saç boyamanın orucu bozup bozmayacağı üzerine. Diyanet İşleri, saç boyamaya dair bir açıklama yaparak, merak eden vatandaşları bilgilendirdi. Peki, saç boyamak orucu bozar mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:11
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        Oruç tutarken, bunu en doğru şekilde yapmak ve ibadetini riske atmak istemeyenler, orucun bozulacağı durumları araştırıyor. Bunlardan biri de; saç boyamanın oruç üzerindeki etkisi. Diyanet İşleri, "Saç boyamak orucu bozar mı?" sorusuna cevap veriyor. İşte, oruçluyken saç boyamaya dair hüküm...

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        SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

        Diyanet İşleri, saç boyamanın oruç üzerindeki hükmünü şu şekilde anlatıyor;

        Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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        ORUÇLUYKEN SAÇ BOYANIR MI?

        Diyanet daha önce vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri maddeler hakkında yaptığı açıklamada; bunların herhangi bir besin değeri taşımadığı ve yeme içme anlamına gelmediği için orucu bozmadığını açıklamıştı.

        Bu açıklamadan yola çıkarak; besin değeri taşımayan herhangi bir maddenin orucu bozmayacağını anlayabiliriz. Yani oruçluyken oje ve ruj sürülebilir, makyaj yapılabilir, krem ve merhem gibi ürünler kullanılabilir.

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        ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR? DİYANET AÇIKLIYOR

        Diyanet, orucun hangi durumlarda bozulacağına dair şöyle bir açıklama yapıyor;

        - Yolculuk ve hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak yemek ve içmek.

        - Kasıt olmaksızın hata ile bir şey yemek ve içmek. Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına su kaçırması böyledir.

        - Taş, kâğıt ve pamuk gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan şeyleri yutmak.

        - Dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak.

        - Yenilip içilmesi mutat olmayan çiğ pirinç, buğday ve darı gibi küçük bir şeyi alıp yutmak.

        - Henüz vakit var zannı ile fecrin/tan yerinin ağarmasından sonra yeme ve içmeye devam etmek veya güneş battı zannı ile henüz güneş batmadan iftar etmek.

        - Orucu bozan şeyleri bir başkasının zorlaması ile yapmak.

        - İsteyerek ağız dolusu kusmak.

        - Yıkanırken veya yüzerken elinde olmadan su yutmak.

        - Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla günün geri kalan kısmında yeme-içmeye devam etmek.

        - Niyeti imsaktan sonraya bırakıp sonrasında yaptığı bu niyetin geçersiz olduğunu düşünerek günün geri kalan kısmında bilerek yemek-içmek.

        - Ramazan orucunu vaktinde tutmamak.

        - Cinsel ilişki dışında başka bir fiille cünüp olmak.

        - Ağza giren yağmur, kar veya doluyu elinde olmadan yutmak orucu bozar.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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